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Григорий Лепс снял очки и "закосил под молодого"
Ульяна АНТОНОВА   
31 Октября 2019 г.
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В последнее время многие звёзды российской эстрады, которыми восхищается старшее поколение слушателей, обратили внимание и на молодую публику. И чтобы соответствовать новой аудитории - стали менять имидж на более молодежный.

 

Григорий Лепс снял очки и "закосил под молодого"

 


Не остался в стороне и 57-летний Григорий Лепс. Правда, в отличие от Стаса Михайлова, Аллы Пугачёвой или Филиппа Киркорова, Григорий Викторович не стал кардинально менять сценический образ - ограничился лишь своим повседневным внешним видом.

Несколько дней назад Лепс опубликовал в Инстаграме снимок, сделанный во время прогулки с дочерью по Дюссельдорфу. Те, кто не слишком пристально следит за личной жизнь певца, могли всерьёз удивиться - очень уж редко он предстает перед фанатами без знаменитых тёмных очков! Да и в остальном образ для прогулки получился простым и близким каждому россиянину - чёрная шапочка, джинсовая куртка, спортивные штаны... подобного немолодого "дяденьку" можно встретить на улице любого российского города.

Впрочем, настоящих фанатов внешний вид кумира ничуть не смутил, а даже порадовал. Они сошлись во мнении, что новый образ Лепсу очень к лицу, хотя без очков его довольно трудно узнать.

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