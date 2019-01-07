Григорий Лепс хочет пятого ребенка

Известный певец Григорий Лепс сделал неожиданное признание. Оказывается мужчина в свои 56 лет не против снова стать отцом. У артиста уже есть четверо детей, но с недавнего времени он начал вести “переговоры с женой” о ещё одном наследнике.

По его словам, такое решение должно быть обоюдным и привёл пример с покупкой недвижимости своих друзей. Супруги долго выбирали подходящий дом для покупки и жене пришёлся по душе особняк за 8 миллионов рублей. Уговаривая мужа купить это жильё, женщина пообещала взамен родить ему ещё несколько детей. Ведь выложить сразу такую сумму может далеко не каждый. Григорий Викторович понимает, что решающее слово за его женой, поэтому тоже ведёт подобные переговоры. Кроме того, чтобы осуществить свою мечту, Лепс перешёл на здоровый образ жизни и активно занялся спортом. Что по этому поводу думает 45-летняя Анна Шаплыкова пока неизвестно, но поклонники артиста уверены, что пара сумеет договориться.

У артиста большая семья, которую он часто показывает в своём Инстаграме, запечатлевая всех вместе на фото. Самому младшему сыну Ивану только 8 лет, старшие же дети уже решили, что пойдут по стопам звёздного отца. Дочь Инга от первого брака даже пробовала себя на шоу “Голос”, однако пока безуспешно. А вот 16-летняя Ева с недавнего времени имеет собственную группу, с которой даже выступала на фестивале. Многие считают, что Лепс слишком строго воспитывает детей, но на самом деле он просто по-своему выражает свои эмоции, стараясь не перехваливать. Несмотря на возраст, мужчина не боится появления крохи, о которой нужно заботиться.

С другой стороны у многих известных людей дети появились в более преклонном возрасте. Так у Эммануила Виторгана, Владимира Стеклова и Бориса Галкина дети родились уже после 70 лет. Поэтому поклонники уверены, что Григорий Лепс ещё и не раз успеет стать отцом, а как вы думаете?

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