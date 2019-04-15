Грешная красота: жену священника оскорбляют за «непотребные фотографии»

Неоднозначная история произошла в Магнитогорске. Там на православного иерея Сергия Зотова ополчились за то, что его жена поделилась в Сети фотографиями с конкурса красоты прямо во время Великого поста. Против самой женщины организовали настоящую травлю в соцсетях, а Зотова временно перевели в другой храм. Теперь иерей намерен жаловаться в прокуратуру на жестокие оскорбления религиозных пользователей.

«Я подготавливаю заявление в прокуратуру. Там есть много тонкостей. Но так как мне приходится на службу ездить, не получается сделать пока все, как я задумал», – признался Зотов.

Он уже пытался добиться справедливости от Роскомнадзора, предоставив ссылки на аккаунты пользователей, которые оскорбляли его жену за участие в конкурсе красоты «Ты уникальна». Жители Сети посчитали, что показывать свою красоту во время Великого поста – дело грешное.

Сам иерей жёстко выступил против травли. Он считает такое поведение недопустимым, оставить это «просто так» он не может. В защиту священнослужителя и его жены уже выступила российская оперная певица Светлана Касьян. «Хотела бы вас заверить со всей ответственностью, что женская красота — это не грех!», – заявила артистка.

Вдобавок она напомнила, что в иконографии нередко можно увидеть оголённое тело женщины. Артистка попросила оградить «Оксану и её семью» от лишних репрессий. К тому же она заметила, что каждый восхваляет Бога своим талантом.

Протоиерей Всеволод Чаплин согласен с певицей, хотя и не во всём. Он заявил, что наказывать священнослужителя за проступки его жены было бы «слишком сурово», но вины самой Оксаны это не отменяет. Надо дать Сергию время, чтобы тот «перевоспитал» свою супругу. Всё-таки она, замечает Чаплин, «позорищная» женщина, которая участвует «в представлениях, связанных с гордыней и безнравственностью».

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Сергий Зотов конкурс красоты «позорищем» не считает, хотя и соглашается с тем, что лучше бы не участвовать в таких проектах во время Великого поста. Но выбора у них было немного: организаторы конкурса перенесли его финал на целый месяц, а в это дело семья уже вложила столько сил и времени, что отказываться было неразумно.

В то же время по поводу своей «ссылки» в храм села Фершампенуаз Нагайбакского района Зотов не беспокоится. Он считает это дело всего лишь «временной командировкой», пока шумиха вокруг скандала не уляжется. Сам он будет иногда ночевать прямо в селе, но если богослужения предоставят немного времени, иерей будет навещать свою жену, которая останется в Магнитогорске.

В Магнитогорской епархии также заметили, что отправили священнослужителя в другой храм только ради его собственной безопасности. Однако жена Зотова могла бы найти «лучшее применение своим талантам», заявил секретарь епархии иерей Лев Баклицкий. По его словам, она чуть ли не «в бразильском карнавальном костюме» танцевала, что недопустимо для супруги представителя церкви. Всё-таки, приводит пример Баклицкий, такое поведение даже у чиновников считается неправильным, что уж говорить о священнослужителях.

Но стоит ли так болезненно реагировать на обычные фотографии с конкурса красоты, пусть даже во время Великого поста? Конечно, у каждого человека может быть своё понимание правил приличия, да и религия всё-таки накладывает определённую ответственность, от этого уже никуда не деться.

Поступок Оксаны действительно может вызывать возмущение, но уж точно не доходящее до настоящей травли и оскорблений. Разве такому способу «перевоспитания грешных» человека учит религия? К тому же достаточно спорно выглядит наказание для мужа «провинившейся» женщины. Почему-то даже церковь отождествляет его с супругой, почему-то его наказывают за «грехи» жены. А как вы думаете, насколько вообще оправдана реакция церкви и жителей Сети на такой «проступок» Оксаны Зотовой?

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