Грехи Джеки Чана: актёр рассказал о своём распутстве в молодости

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Многие восхищаются знаменитым актёром Джеки Чаном, немало людей нашли в нём пример для подражания. Он смог показать себя не только как профессионального артиста и умелого мастера боевых искусств, но и как человека мудрого, с тонким пониманием окружающего мира. Однако и у Джеки Чана были лихие и безумные времена, когда он был человеком, которому вы бы не захотели пожать руку.
Думаете, это какая-то шутка недоброжелателей? Но нет, 64-летний Джеки Чан решил рассказать о себе буквально всё в собственных мемуарах. Далеко не каждый захотел бы поведать нечто подобное о себе широкой общественности - такие детали люди предпочитают забывать.
Но артист честно предъявил всему миру свои жестокие грехи. Он признался, что в молодости был «полнейшим придурком» - бил и унижал женщин, постоянно пользовался услугами «ночных бабочек» и чересчур часто появлялся за рулём в нетрезвом виде.
Женщинам в молодые годы каскадёр вообще не верил. Он считал их «продажными охотницами за чужим кошельком» и не думал, что представительницы прекрасного пола вообще способны на любовь.
Даже своей невесте Джеки Чан не доверял, так что спрятал от неё все ценные вещи, которые только нашёл дома. Хотя ценностей в то время у него было немного. Это сейчас состояние звезды близко к отметке в 350 миллионов долларов, а тогда начинающий артист зарабатывал более скромные суммы.
На эти деньги Джеки мог бы жить припеваючи, только вот экономить он не любил. Свой первый киношный гонорар каскадёр потратил на публичный дом. Большая часть денег будущей звезды нередко уходила на «ночных бабочек», а оставшиеся деньги он проигрывал в казино.
Со временем каскадёр превратился в настоящего актёра. Его снимали всё чаще и чаще, а дальнейшая история уже всем известна: фильмы «Змея в тени орла», «Пьяный мастер» и «Бесстрашная гиена» подарили Джеки Чану славу, о которой можно было только мечтать. Вместе со славой пришли деньги, а потом и самая настоящая «звёздная болезнь». Джеки Чан признался, что в былые времена он принёс много боли своим родственникам и близким.
В 1981 году он бросил свою возлюбленную Джоан Линь, когда та сообщила актёру о своей беременности. Джеки поверил недоброжелателям, которые убедили его в нечестности молодой артистки - якобы она «залетела», чтобы знаменитый актёр её не бросил и поделился с ней своими доходами. Со временем Джеки Чан всё-таки вернулся к своей возлюбленной, а она смогла его простить. Только вот её ждало второе предательство, замечает сам актёр. Он бросил Линь ради другой девушки.
В семейной жизни Джеки Чан тоже не был паинькой. Во время одной из ссор он чуть не покалечил своего юного сына. Долгое время актёр винил себя за этот поступок.
Однако сегодня Чан многое переосмыслил и стал настоящими примером для всеобщего подражания. Люди в возрасте с улыбкой вспоминают его первые роли, а молодое поколение смотрит с надеждой и верой на крутого и доброго «старика» Джеки Чана.
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