Граждан России задумали занести в "единый реестр"

В России будет создан единый реестр населения. Об этом рассказал президенту РФ Владимиру Путину глава ФНС Михаил Мишустин, сообщила на прошлой неделе пресс-служба Кремля.

По словам Мишустина, с октября прошлого года работает единая система записи актов гражданского состояния, оператором ее ведения стала ФНС.

«Раньше было достаточно много проблем, связанных с тем, что чтобы получить какую-то справку, необходимо было ехать даже в ЗАГС, где когда-то была внесена запись о вашем рождении. Сегодня единая облачная технология позволила фактически связать все ЗАГСы единой цепочкой», — отметил он.

Он добавил, что, на сегодняшний день, «в онлайне мы начали с 1 октября 2018 года, но если все будет в порядке, то в течение 2,5 лет произойдёт ретроконверсия с 1926 года». Для этого нужно будет оцифровать архивы ЗАГСов и ввести их в систему.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

За кажущимся "бюрократически-технократическим" благолепием этого доклада - человек внимательный, на самом деле, увидит очень неоднозначную картину. Она сводится к тому, что все сведения о людях постепенно оцифровываются и вводятся в память компьютера - и да, это очень хорошо, когда речь идет о выдаче справок (например, о государственных обязательствах перед гражданином). И очень хорошо, например, для того, чтобы "пробить" благонадежность человека - выяснить, стоит ли ему доверять, не находится ли он под судом и следствием (если речь идет, скажем, о выдаче кредита). Но следующим, вроде бы логичным, шагом становится введение в эту же систему биометрических данных человека (чтобы никто не мог выдать себя за другого из преступных побуждений...) А потом становится логичным включить в этот же "цифровой паспорт" - данные об открытых человеком банковских счетах... О выданном госномере автомобиля... О семейном положении... О генетическом коде...



...И в какой-то момент мы вдруг - раз! - и обнаруживаем, что практически вся информация о личности собрана в едином "досье", ключ от которого может оказаться в руках властей (т.е. любого человека, который на данный момент властью обладает). А это уже - практически тоталитарная антиутопия, которая вовсю реализуется, например, в современном Китае.

Не нужно вдаваться в паранойю, конечно. Возможно, тотальная цифровизация личных данных о нас с вами - неизбежная плата за достижения цивилизации и рост безопасности жизни. Но вот Русская православная церковь, например, такой тенденцией очень обеспокоена. И в любом случае, одобряя действия властей на "цифровом направлении" - нужно задумываться не только о плюсах "нового дивного мира", но и о минусах. Которые неизбежны.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ