Грабёж с использованием собственной тупости: секреты психологии глупых и не очень домушников

Ограбление – поступок сам по себе глупый и неоправданный. Но даже среди воров находятся люди, способные поднять накал идиотии своим необдуманным действием до немыслимых масштабов. Составлен список таких происшествий и - он может много рассказать о психологии современных преступников.

Так, молодой 19-летний парень из посёлка Борок Кировской области в конце августа отличился несуразным поступком. Он решил ограбить свою соседку по посёлку, только вот не смог украсть ничего кроме детской железной дороги с милым паровозиком и вагончиками. За хищение игрушки хозяйка выставила нарушителю счёт в пять тысяч рублей, а суд пригрозил шестью годами лишения свободы, сообщает «Лента.ру»

Спустя неделю после этого один из красноярских домушников проник в чужую квартиру ради вкусных сухарей. Хозяйка квартиры, которая забыла запереть входную дверь на ночь, обнаружила нарушителя домашнего спокойствия на кухне – он спокойно уплетал сухарики, даже на владелицу жилья никакого внимания не обратил. Чуть позже убедить незнакомца покинуть свой дом попытался супруг хозяйки, но и его слова не оказали должного результата. После недолгих уговоров глава семьи решил перейти от слов к делу: он просто вытолкал голодного домушника за дверь. Заявление на любителя сухого перекуса писать не стали.

Рекордсменом по воровской глупости стал житель Выборга. В мае 2017 года он украл из чужого жилища баян и целых 33 тома Большой советской энциклопедии! Непонятно, откуда у злоумышленника такая большая тяга к знаниям, но больших денег за подобную кражу ему получить не удалось: общая стоимость украденного лишь немного превышает пару тысяч рублей.

Объяснить подобные кражи можно по-разному. К примеру, знаменитый писатель О. Генри ещё в начале XX века поведал о «профессиональном нью-йоркском нищем» по имени Сопи, главном герое рассказа «Фараон и хорал». Этот нищий намеренно пытался попасть в тюрьму, совершая бессмысленные правонарушения.

Подобным образом порой поступают бывшие заключённые, которым бывает очень непросто вернуться в общество после тюремного срока. «В обычной жизни такой человек чувствует свою ненужность, неприспособленность, он не может устроиться на работу, общаться с обычными людьми. И поэтому он стремится вернуться в привычную для него среду обитания, а одним из таких способов является квартирная кража, даже пустяковая», — объясняет проблему Олег Иванов, психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов.

Другой причиной глупого поведения воров Олег называет клептоманию. По его словам, людям не всегда нужны деньги, порой они просто наслаждаются самим процессом воровства. Человек получает нужный всплеск адреналина от незаконных действий, а брать ничего не хочет, ведь взлом в этом случае важнее самого ограбления.

Но по ту сторону воровства всегда находятся сами хозяева квартир, которым не так уж важна степень глупости ограбления. Им надо защитить своё имущество, пусть даже от самого нелепого грабежа на свете. Конечно, с этим могут помочь очень распространённые ныне средства наблюдения и охраны: видеокамеры, сигнализация и даже наши самые близкие друзья – собаки. Но всё-таки понять принцип действия типичного воришки не менее важно.

Бывший оперуполномоченный столичной полиции Игорь Гришаков рассказал сотрудникам «Московского комсомольца» о преступниках XXI века. Время идёт, технологии меняются, в том числе и воровские. Если раньше они в первую очередь проверяли почтовые ящики при поиске нового места для ограбления, то теперь всё больше пользуются рекламными флаерами.

Бывший оперативник утверждает, что люди часто не замечают новых приёмов домушников: «Вас смутит реклама пиццы, засунутая во входную дверь вашей квартиры? Вот большинство граждан — нет. А при этом именно так воры прощупывают почву: если на следующий день флаер будет торчать в двери — значит, квартира пустовала».

Информационный век породил не менее информационных воров. Теперь они нередко путешествуют по социальным сетям в поисках потенциальной жертвы. Кто-то в статусе неосторожно напишет про отпуск, кто-то похвастается дорогущим подарком – цели для нового дела найти легко, ведь люди всё реже скрывают информацию, о которой раньше могли знать только близкие родственники и друзья.

А вот совершать свои противоправные поступки домушники предпочитают в районах новостроек. Покупатели новеньких квартир нередко откладывают крупные суммы денег на автомобиль. Да и риска попасться за кражу гораздо меньше, ведь такие зоны заселены совсем недавно, а значит и система по предотвращению воровской деятельности ещё не полностью отлажена.

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