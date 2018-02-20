Госдума отказала Кобзону в повышении пенсии

Просил он не за себя, а за 285 народных депутатов СССР созыва 1989 – 1991 годов, работавших на постоянной основе в Верховном Совете СССР. Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал подробности.

После распада Советского Союза народные депутаты СССР остались без депутатских льгот, так как работали не «на Россию», а «на Союз». Более четверти века вопрос пенсионного обеспечения народных депутатов СССР, которые являлись членами Верховного Совета СССР или осуществляли свою деятельность в Верховном Совете СССР на постоянной основе, остаётся не урегулированным.

Точку в затянувшей истории депутаты Госдумы поставили на весенней сессии 2018 года.

В Верховном Совете СССР, 1989 год. Фото Bigpicture.ru



Забытые депутаты

Три года назад, 17 февраля 2015 года, Государственная дума рассматривала в первом чтении законопроект, устанавливающий ежемесячную доплату к пенсии народным депутатам СССР 1989 – 1991 годов. Инициатором законопроекта выступили депутаты партии «Единая Россия» Иосиф Кобзон, Надежда Герасимова и Владимир Плигин.

Судя по стенограмме обсуждения законопроекта, его идейным вдохновителем был Иосиф Кобзон. По-крайней мере, тогдашний депутат Госдумы Владимир Плигин среди доводов проголосовать за введение пенсионной надбавки называл тот факт, что автором законодательной инициативы выступает Иосиф Кобзон, а сама инициатива продиктована личными обращениями к Кобзону народных депутатов СССР.

Никто из депутатов Госдумы особо и не возражал, хотя, конечно, были и те, кто против, и те, кто сомневается.

Доводы тех, кто против, были направлены «вовне» и сводились к тому, что в стране кризис, народу не хватает денег на элементарное – еду и одежду. В подобной ситуации назначать надбавки к пенсии группе бывших депутатов не справедливо по отношению к большинству россиян.

Доводы тех, кто сомневается, были направлены «внутрь» и касались самих народных депутатов: а кто эти люди, достойны ли они надбавки к пенсии, и не получит ли – Боже упаси – эту надбавку Горбачёв, который «тоже был депутатом»?

Владимир Плигин уверял коллег, что народные депутаты СССР «выполняли свои профессиональные обязанности с честью и достоинством». Это люди хорошо всем известные, а что касается Горбачёва, то данную надбавку он не получит, потому что его пенсионное обеспечение регулируется отдельным нормативным актом.

Дали, но не всем

Большинством голосов депутаты Госдумы приняли-таки 17 февраля 2015 года в первом чтении законопроект, устанавливающий ежемесячную доплату к государственной пенсии народным депутатам СССР, работавшим на постоянной основе в Верховном Совете СССР в 1989 – 1991 годах.

Размер доплаты к пенсии равнялся 55% ежемесячного денежного вознаграждения депутата Госдумы, её получателями должны были стать 285 человек, а дополнительные расходы бюджета составить 113 млн рублей в год.

Этим же законопроектом повышалась сумма ежемесячной доплаты к пенсии депутатам Госдумы первого созыва 1993 – 1995 годов. В результате повышения доплата выросла до размера 75% от ежемесячного денежного вознаграждения депутата Госдумы. Повышение распространялось на 42-х депутатов Госдумы первого созыва.

Пенсии в 2018 году, повышение, последние новости вчера из думы. Фото pixabay.com

Но затем законопроект положили под сукно, откуда его достали лишь недавно – на весенней сессии Государственной думы 2018 года. В конце января нижняя палата парламента вынесла забытую инициативу на обсуждение.

Обсуждение оказалось коротким: депутат Дмитрий Ламейкин рекомендовал от имени своего комитета по контролю и регламенту отклонить законопроект, в связи с тем, что изменения, которые предлагалось внести этим законопроектом, уже были внесены законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ.

Депутаты Госдумы проголосовали за то, чтобы отклонить законопроект Кобзона.

Изменения, упоминаемые Дмитрием Ламейкиным, действительно, были внесены. Однако они касались пенсионного обеспечения 42-х депутатов Госдумы первого созыва, а вот 285 народных депутатов СССР так и остались ни с чем.

Сегодня пенсионное обеспечение депутата Государственной думы распространяется не только на депутатов Госдумы всех созывов, начиная с 1993 года, но и на народных депутатов РСФСР созыва 1990 – 1995 годов, являвшихся членами Верховного Совета РФ или осуществлявших свою депутатскую деятельность в Верховном Совете РФ или в его органах на постоянной основе. Но союзных депутатов из Верховного Совета СССР в этом списке нет.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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