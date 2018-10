«Голос. 60+» пересёк финальную черту, определил победителя, но на неудобные вопросы так и не ответил

Первый сезон вокального проекта «Голос. 60+» подошёл к концу. Последние участники заняли свои почётные места в списке лучших, а титул победителя и миллион рублей достались ученице Пелагеи Лидии Музалевой, о чём мы уже писали ранее. Пришло время рассказать о том, как были спеты все песенки финала шоу талантов.

После этапа нокаутов борьба за победу перешла в руки восьми участников, которые представляли команды своих наставников: Пелагеи, Льва Лещенко, Леонида Агутина и Валерия Меладзе.

Лещенко и Пелагея открыли финальную битву голосов произведением Шарля Азнавура «Вечная любовь». Эта песня пришлась на начало заключительного эпизода не просто так: к сожалению, великий французский шансонье умер в начале прошлой неделе в возрасте 94 лет.

«Сегодня Франция и весь мир прощались с великим шансонье. Вечная любовь, вечная память легенде», – дополнил выступление наставников ведущий Дмитрий Нагиев и без лишних церемоний сообщил об отсутствии Меладзе на съёмках.

Как признался сам Валерий по видеосвязи, у него есть уважительная причина для такого прогула – сольный концерт – так что кресло наставника он передал своему брату Константину.

А уже на следующей неделе Меладзе-старший займёт место наставника на постоянной основе вместе с Василием «Бастой» Вакуленко, Сергеем Шнуровым и Ани Лорак в новом сезоне основного «Голоса».

С представителя команды Меладзе стартовал финал. Сергей Манукян снова показал всем свои навыки игры на фортепиано и вокальные данные, исполнив знакомую многим песню «Старый клен» из фильма «Девчата».

Наталья Спевак продолжила финальное шествие участников с произведением «Autumn Leaves», которое завоёвывает сердца меломанов по всему миру ещё с 40-х годов прошлого века. Выступление женщины зал принял с восторгом, а Меладзе отметил великолепное исполнение обоих конкурсантов и порадовался за то, что выбор пал не на его плечи.

Вскоре на экраны вывели результаты зрительского голосования: Манукян получил почти трёхкратное преимущество над соперницей и вышел в суперфинал шоу.

Ученики Лещенко были следующими на очереди. Евгений Стругальский получил в своё распоряжение «Случайный вальс» Марка Фрадкина, а Виктор Зуев исполнил, возможно, одну из самых знаменитых композиций всех времён: «What a Wonderful World», созданную дуэтом Боба Тиэла и Джорджа Вайса.

«Я просто в диком восторге, словно я на выпускном балу в школе. Только ученики чуть постарше, — восхитился выступлениями своих протеже Лещенко. — Я только жалею, что кто-то из вас не сможет спеть вторую песню».

В итоге пропуск в следующий этап достался Стругальскому, а Зуев был вынужден уйти со сцены. Впрочем, весь зал провожал исполнителя восторженными криками «Браво!».

Женская команда Пелагеи, состоящая из Лидии Музалевой и Ольги Муравиной, вышла на сцену сразу после сражения учеников Лещенко. Муравина показала своё мастерство с помощью песни из «Карнавальной ночи», которую когда-то исполняла Людмила Гурченко - ей досталась «Песенка о хорошем настроении». Музалева же впечатлила всех в зале композицией «Пой, звени, моя гитара».

Наставница не обделила своих протеже заслуженным вниманием: «Вы одинаково прекрасны своим талантом, духовной культурой и добротой. Я счастлива, что вы были в моей команде», - но с перевесом в 20 процентов победа досталась Музалевой.

По словам другой участницы, она тоже без побед не осталась: «Я одержала победу над собой, над своими комплексами, над унынием», - после этих слов Муравиной зрителям определённо было сложно сдержать слёзы.

Дуэль под номером четыре была многообещающей: на сцене появился отец Агутина и его тёзка, популярный российский блюзмен Николай Арутюнов.

Агутин-старший выступил с попурри из песен «Come prima» и «Piove», а от Арутюнова зрителям досталась композиция его собственной группы «Лига блюза» под названием «Этикет».

Агутин-младший был благодарен Артюнову за возможность побыть учителем «мастера высочайшего уровня». Своего отца популярный певец тоже не обделил приятными словами: «Сейчас я лишний раз убедился, что сделал правильный выбор. Надеюсь, что я был для тебя хорошим наставником».

В результате 69 процентов голосов достались Арутюнову, что, похоже, нисколечко не расстроило Николая Агутина. Отец наставника поблагодарил всех, выразив свою радость от участия в этом шоу.

Четвёрка суперфиналистов определилась, и началась самая интересная часть проекта. Последнему этапу битвы дал старт Сергей Манукян, протеже Меладзе. Музыкант исполнил композицию «Нежность», написанную Александрой Пахмутовой на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова.

Ученик Лещенко Евгений Стругальский продолжил суперфинал задорной «Песней старого извозчика», которой он успел похвастаться ещё во время слепых прослушиваний.

Лидия Музалева из команды Пелагеи последним номером исполнила композицию «Я когда-то была молодая». А последней спетой песенкой на шоу стала «(I Can't Get No) Satisfaction» группы The Rolling Stones, которая досталась Николаю Арутюнову.

Финальное голосование прошло в две стадии, а его результаты удивили даже самих участников шоу. Манукян и Арутюнов первыми выбыли из последней битвы, а за ними вслед направился Стругальский, который уступил Музалевой всего лишь пару процентов. Любопытно, что Пелагея, учительница победительницы «Голоса 60+», стала также и лучшей наставницей сезона по версии зрителей.

И под самый конец сего действа Нагиев намекнул, что «пожилой Голос» на этом не остановится: новым сезонам быть, ведь рейтинги передачи оказались впереди любых ожиданий. Тут невольно задаёшься вопросом, может все споры вокруг этого сезона шоу тоже как-то послужили причиной его популярности? Всё-таки на ровном месте у людей вопросы не возникают, да и свои ответы все хотят получить, с надеждой ожидая новый выпуск проекта.

Что уж там, даже финал без скандалов не обошёлся. По мнению многих зрителей, выбор песен для участников оказался очень несправедливым. В сети начались споры по поводу «слива» неугодного Арутюнова, который, в отличие от других исполнителей, получил явно далёкую от нашей аудитории песню «Satisfaction».

Как и в случае с другими сомнительными моментами проекта, вычислить здесь истину очень сложно, но факт остаётся фактом: зрители не прекращали спорить на протяжении всего шоу, и кто знает, может эти споры ещё захватят будущие сезоны «Голоса 60+». Впрочем, о новых сезонах шоу ещё ничего толком неизвестно, так что лучше пока не загадывать наперёд. А вот выразить надежду на то, что это ответвление шоу талантов и в дальнейшем останется таким же уютным и душевным, немного прибавив в продолжительности, ещё как можно. Нагиев ведь не зря намекнул, что песенка «пожилого Голоса» ещё не спета.

