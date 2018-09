«Голос. 60+»: не вовремя, неловко и порой даже нечестно. Но надежда всё ещё есть

Точным высказыванием Дмитрия Нагиева стартовал первый сезон вокального проекта «Голос. 60+»: «Никогда не поздно прийти к своей мечте», - и вправду, дело ведь здесь совсем не в возрасте и не во времени, а в банальных возможностях. На Первом канале решили попробовать дать эти самые возможности представителям старшего поколения, которые мечтали реализовать свои вокальные таланты. О том, что из этого получилось, мы сегодня вам и расскажем.

Если уж быть совсем точным, то ведущий шоу «Голос. 60+» Дмитрий Нагиев начал свою речь издалека. Сначала он напомнил нам о трудностях жизни участников этого проекта, среди которых не было людей позднее 1958 года рождения: «Когда-то они отложили свои мечты. Они делали то, что нужно, а не то, что хочется. Жили ради родных и близких, а не ради себя. Они подарили нам наше прошлое. Пришло наше время подарить им будущее», - красивая и во многом правдивая речь закончилась шквалом аплодисментов и представлением наставников нового сезона проекта.

Уже знакомые поклонникам этого шоу Леонид Агутин, Валерий Меладзе и Пелагея, которая с широкой улыбкой проехалась на пассажирском сиденье старенького мопеда, эффектно появились на сцене, чтобы вместе исполнить хит 80-х Юрия Антонова «Жизнь играет с нами в прятки». Сразу же к ним на раритетном авто подтянулся «новичок», который впервые стал наставником для участников «Голоса» - народный артист РСФСР Лев Лещенко. После того, как «тренерский» состав уселся в кресла, Дмитрий Нагиев вкратце поведал зрителям о правилах проекта: на этапе слепых прослушиваний наставники наберут в свои команды по четыре человека, после чего зрителей ждёт этап нокаутов и финал – всего четыре эпизода. Не слишком солидно, учитывая, что в прошлых сезонах выпусков «Голоса» было намного больше. После объявления правил началась самая главная часть шоу – представления и выступления певческих талантов со всех уголков России.

Выступление первого конкурсанта, 64-летнего Сергея Курзанова, оказалось крайне удачным: его энергичное исполнение песни Чака Берри «Johnny B. Goode» не только взбудоражило зал, но и заставило повернуться сразу трёх наставников, из которых он выбрал Пелагею в качестве своего будущего тренера.

Как обычно это случалось в других сезонах «Голоса», Пелагия заняла активную позицию и уже за первый выпуск собрала почти всю команду. Под её начало также перешли 61-летняя Наталия Бутусова с хитом Тины Тернер «Simply the Best» и 60-летний Олег Пастухов с песней «Вечерний звон».

Меладзе тоже решил не мелочиться и сразу взял быка за рога: его учениками стали 67-летняя Наталия Спевак, которая исполнила известную серенаду Гленна Миллера «I Know Why and So Do You» и 62-летний Геннадий Ким, поразивший жюри композицией «Confessa» Адриано Челентано. Последним к команде Меладзе присоединился Сергей Манукян с джазовой версией песни «Can't Buy Me Love» группы The Beatles, который к тому же оказался в некотором смысле «гвоздём» программы.

К Сергею повернулись все без исключения наставники, что неудивительно, ведь он уже успел прославиться своим исполнением джазовой музыки. Уже после шоу этот «гвоздь» для многих зрителей и даже некоторых журналистов превратился в настоящую «занозу»: разве справедливо приглашать на передачу «для тех, кто пока ещё не смог прийти к своей мечте» профессионального музыканта, который эту самую мечту успел исполнить не одну сотню раз? К тому же у него есть явное преимущество по сравнению с другими участниками, которые даже не всегда имели музыкальное образование. Эти вопросы пока остаются открытыми, но первые сетевые баталии среди комментаторов по поводу качества нового шоу они уже успели породить.

Но вернёмся к нашим наставникам. Леонид Агутин и Лев Лещенко оказались не такими расторопными, как их коллеги по цеху, так что успели выбрать только по одному ученику в свои команды. Лещенко больше всего впечатлило выступление самого возрастного участника шоу: 80-летнего Евгения Стругальского, который отличился песней «Моя Кармен» за авторством, что интересно, однофамильца Льва Валерьяновича - Петра Лещенко.

В рядах Агутина оказался 61-летний Андрей Косинский с хитом группы Jamiroquai «Virtual Insanity». Андрей, хоть и является профессиональным композитором, по собственному признанию очень редко исполняет песни сам – но почему бы не попробовать себя в новом амплуа, раз появилась такая возможность?

Казалось бы, на этом можно остановиться: похвалить участников и наставников за проделанный труд, руководство Первого канала за интересную инициативу, и отметить свою надежду на качественное продолжение «Голоса» для старшего поколения. Только вот на упомянутом выше профессиональном музыканте Сергее Манукяне проблемы проекта, увы, не закончились.

Ещё одной «занозой» для зрителей и даже для самих наставников стала 68-летняя Ирина Гинзбург-Журбина, дочь известного поэта и переводчика Льва Гинзбурга и супруга композитора Александра Журбина. Она исполнила песню своего мужа «Лошадка-жизнь», написанную, кстати, на её же стихи. Только вот мало того, что никто из наставников не оценил певческий талант поэтессы, так ещё и узнали известную женщину только после окончания её выступления – когда увидели Ирину своими глазами.

В итоге поэтесса начала нахваливать свои вокальные данные, а наставники стали скромно извиняться за свою неучтивость. Тем не менее дальше первого выпуска участница не прошла. В момент просмотра этого эпизода было практически невозможно хоть немного ослабить «испанский стыд», вызванный настолько неловкой ситуацией. А интернет буквально переполнился обвинениями в адрес Ирины за преобладание «речитатива в пении» и «чрезвычайно завышенное самомнение». Впрочем, даже среди журналистов находились защитники известной поэтессы, которые посчитали её выступление достойным, а вот поведение жюри – нелепым.

«Занозой» номер три стал короткий формат нового сезона. Если в прошлых сезонах «Голоса» количество выпусков порой доходило аж до 17 штук, то сейчас их всего четыре. Это значит, что большую часть участников, не прошедших основной конкурс, просто-напросто пришлось вырезать. Меньше участников – меньше интриги, ведь теперь у всех, кто выступает на сцене, шансов попасть на проект стало намного больше.

Ну и «занозой» под цифрой четыре стала достаточно предсказуемая реакция части общественности на запуск «пожилого Голоса». Многие заметили любопытный момент: выход передачи «Голос. 60+» совпал с планами правительства по поднятию пенсионного возраста. Подобная несвоевременность породила в сети комментарии вроде такого: «Первый канал поддерживает пенсионную реформу? Задолбало! На каждом канале передачи под девизом «Как круто живется за 60!!!», если доживете!», - конечно, об официальном подтверждении такой теории и речи нет, но комментарии о «пенсионной пропаганде» на различных интернет-порталах набирают немало «пальцев вверх».

Что же получилось у Первого канала на выходе? Достаточно спорное, немного нелепое, местами нечестное и слишком уж скоротечное шоу талантов, о чём говорят многие зрители. Впрочем, если пожилые участники будут и дальше показывать хорошие вокальные данные, то «Голос. 60+» найдёт свою аудиторию. Осталось только дождаться следующего выпуска, который выйдет в эфир 21 сентября.

