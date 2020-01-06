Голая философия: дочь Якубовича опубликовала откровенное фото в ванной и порассуждала на тему «идеальной жизни»

Любим мы следить не только за жизнью знаменитостей, но и за судьбами их отпрысков. А уж если сами дети известных личностей готовы показать себя миру, молчать об этом становится совсем непросто. Недавно 21-летняя дочь Леонида Якубовича выложила в соцсетях довольно откровенную фотографию, заодно поразмышляв о трудностях жизни.

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Варвара Якубович опубликовала свою фотографию из ванной, сопроводив пикантный снимок внушительной подписью. Дочка ведущего шоу «Поле чудес» поразмышляла на тему идеальной жизни, избавленной от трудностей и забот.







Молодая особа считает, что в наши дни многие тянутся к подобному образу жизни: «В последнее время часто задумываюсь о том, как люди вокруг видят жизнь и чего от нее ожидают. Для многих идеальная жизнь, к которой они стремятся, похожа на розовую, полупрозрачную воду с блестками, в которой все должно быть легко, просто, быстро и сразу».



Однако, дотянуться до идеала зачастую невозможно, так что ваши собственные ошибки будут наваливаться друг на друга, продолжает Варвара. Ничего идеального в нашем мире не существует, а каждый просчёт – лишь возможность для покорения новых высот.



- Зачем корить себя за ошибки и считать, что все потеряно, когда можно из этой самой ошибки извлечь опыт и двигаться дальше? Ваши неудачи и ошибки — это маленькие ступени внутреннего роста. Вы справитесь. У вас все получится. Потому что вы идеальны в своей неидеальности, – поделилась философскими мыслями Варвара.



Помимо философских разговоров дочь Якубовича занимается косплеем, перевоплощаясь в персонажей из мультфильмов и кинокартин. Такое увлечение разделяют далеко не все, но Варвара на подобные мнения внимания не обращает. Ей нравится «вкладывать душу в создание костюма, парика, грима», чтобы примерить на себе красивый и яркий образ.



Что ж, в таком юном возрасте многим кажется, что они знают жизнь даже лучше, чем взрослые люди. И хотя в рассуждениях Варвары нет ничего особо нового, повторить прописные истины — очень даже полезные для каждого из нас! - будет совсем не лишним.



А девушке хочется пожелать и дальше внимательно изучать мир вокруг себя и делать выводы. Ведь именно такие «тонкие» и думающие личности зачастую определяют направление, в котором «двинется» всё их поколение — но немного позже.

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