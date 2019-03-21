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«Главное в мужчине – чувство юмора!»: Высоцкая поделилась совместным снимком с пожилым супругом
Егор Стуков   
21 Марта 2019 г.
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Актриса Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками инстаграма фотографией со своим мужем Андреем Кончаловским, которому уже исполнился 81 год. При этом самой актрисе только 45 лет, хотя она совсем не стесняется такой разницы в возрасте, судя по её позитивному замечанию под фотографией.

«Что главное для вас в мужчине? Чувство юмора! Ну и очки», – заметила Высоцкая в комментарии под совместной фотографией со своим супругом. Красавица показалась в вечернем платье с серьгами колье. При этом макияжем, как признаётся сама актриса, она пользуется очень редко, ведь её муж больше любит «умытые лица».

Напомним, что 20 января супруги наконец обвенчались в Троицком соборе Псковского кремля.

Несмотря на нынешнюю радость, звёздная семья не смогла избежать тяжёлой трагедии. Шесть лет назад режиссёр Кончаловский попал в аварию вместе с дочкой Машей. Девочку удалось спасти, но она всё ещё находится в состоянии медикаментозной комы. Родители Маши надеются, что в итоге она всё-таки сможет встать на ноги.

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