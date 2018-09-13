Главные женщины Андрея Кончаловского

Недавно 71-летняя Наталья Аринбасарова, вторая жена Кончаловского, поведала о своих отношениях с ним. Всем известно, что Андрей Сергеевич относится к влюбчивым людям. Ему нравились практически все актрисы, с которыми он работал. С Натальей он тоже познакомился во время съемок очередного фильма. Постепенно у них завязались отношения, несмотря на разницу в 10 лет и вскоре они поженились. Наталья так была увлечена супругом, что долгое время не общалась со своими родителями, которые были против их брака. Для них он был слишком известным и слишком старым для неё. Однако их отношения со временем стали портится и даже рождение сына Егора не смогло удержать главу семейства от развода.

Андрей Сергеевич очень хотел продолжить карьеру за границей, а Наталья Утевлевна не собиралась покидать свой дом. Кончаловский же уехал за границу и снова женился на француженке Вивиан Годэ. У них также есть ребенок — дочь Александра. Женщин у Андрея Сергеевича было много, но официально он в браке только пятый раз.

Самым известным и счастливым союзом оказался брак с Юлией Высоцкой, которая на целых 36 лет младше супруга. У них двое совместных детей и они часто бывают за границей. На днях сама Высоцкая выложила в Инстаграм фото с мужем. Их поклонники уверены, что они идеальная пара и это видно невооруженным глазом.

Влюбчивость может и хорошее качество, но настоящая любовь совсем другое дело. Даже хорошее предложение сделать карьеру за границей не перевесит желание быть рядом с женой и детьми. Влюбленность быстро проходит, а дети растут без отца. Наверное каждый сам для себя решает, строить отношения на влюбленности или подождать когда встретишь настоящую любовь, с которой не захочется расставаться никогда. Именно так ведет себя Андрей Сергеевич с Высоцкой. На их долю выпало много испытаний, но не смотря на это они уже 20 лет вместе и судя по всему счастливы. А как думаете вы?

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