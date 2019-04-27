Главные украшения королевы Елизаветы II

21 апреля «всепланетной любимице» королеве Елизавете II исполнилось 93 года! За свою долгую королевскую службу она успела померить немало красивых украшений, многие из которых веками хранились в коллекции британской монархии.

Стоит заметить, монархия в Великобритании живёт уже 1200 лет. За это время короли и королевы успели собрать немало сияющих символов высшей власти.

Елизавета II стала королевой в 1953 году. Для этого дела потребовалось немало ритуалов, для которых используются разнообразные церемониальные артефакты. Среди них есть самое древнее украшение королевской коллекции: золотая ложка прямиком из XVII века. Её использовали для помазания рук, груди и лба будущего правителя маслом елеем. При условии, что правитель поклялся защищать веру и нести справедливость своему королевству.

Самый главный артефакт монарха – корона Британской империи – используется в момент восхождения на трон или при церемонии открытия заседания в Парламенте. К слову, сейчас используют специальную облегчённую версию короны, ведь ранее она весила немало и плохо подходила для носки.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Одним из важнейших элементов жизни королевы стали официальные мероприятия. А на них нужно выглядеть безупречно, с чем также могут помочь прекрасные и очень дорогие украшения. Одним из любимых украшений для Елизаветы II стала диадема из платины и бриллиантов. Мастера создали эту красоту по заказу королевы Марии, бабушки Елизаветы II.

Но больше всего нынешняя королева любит так называемую «Владимирскую тиару». Это украшение попало в руки монархии после русской революции, когда княгиня Мария Павловна Мекленбург-Шверинская бежала в Великобританию, спасаясь от государственного переворота.

С собой она взяла диадему, только вот та в длинной и сложной дороге была повреждена. Но бабушка Елизаветы II выкупила украшение и попросила ювелирный дом Garrard восстановить его былую красоту.

Интересно, что эта тиара содержит 15 съёмных изумрудов, чем с удовольствием пользовалась сама Елизавета II. Она появлялась на всевозможных мероприятиях с различными вариантами своей любимой тиары: то жемчуг надевала, то вообще без камней обходилась.

Елизавета II в целом славится своей любовью к модным экспериментам. Сложно пересчитать, сколько элегантных шляпок она сменила за время своей «королевской карьеры». То же самое можно сказать о цветах её нарядов. Почти на каждом мероприятии Её Величество примеряет новый цвет, а ещё в феврале королева отметилась главным цветом 2019 года, примерив длинное пальто, платье и шляпу с тканью кораллового оттенка.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ