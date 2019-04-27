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Главные украшения королевы Елизаветы II
Егор Стуков   
27 Апреля 2019 г.
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21 апреля «всепланетной любимице» королеве Елизавете II исполнилось 93 года! За свою долгую королевскую службу она успела померить немало красивых украшений, многие из которых веками хранились в коллекции британской монархии.

Главные украшения королевы Елизаветы II

Стоит заметить, монархия в Великобритании живёт уже 1200 лет. За это время короли и королевы успели собрать немало сияющих символов высшей власти.

Елизавета II стала королевой в 1953 году. Для этого дела потребовалось немало ритуалов, для которых используются разнообразные церемониальные артефакты. Среди них есть самое древнее украшение королевской коллекции: золотая ложка прямиком из XVII века. Её использовали для помазания рук, груди и лба будущего правителя маслом елеем. При условии, что правитель поклялся защищать веру и нести справедливость своему королевству.

Самый главный артефакт монарха – корона Британской империи – используется в момент восхождения на трон или при церемонии открытия заседания в Парламенте. К слову, сейчас используют специальную облегчённую версию короны, ведь ранее она весила немало и плохо подходила для носки.

Самый главный артефакт монарха – корона Британской империи – используется в момент восхождения на трон или при церемонии открытия заседания в Парламенте.

Одним из важнейших элементов жизни королевы стали официальные мероприятия. А на них нужно выглядеть безупречно, с чем также могут помочь прекрасные и очень дорогие украшения. Одним из любимых украшений для Елизаветы II стала диадема из платины и бриллиантов. Мастера создали эту красоту по заказу королевы Марии, бабушки Елизаветы II.

Но больше всего нынешняя королева любит так называемую «Владимирскую тиару». Это украшение попало в руки монархии после русской революции, когда княгиня Мария Павловна Мекленбург-Шверинская бежала в Великобританию, спасаясь от государственного переворота.

Но больше всего нынешняя королева любит так называемую «Владимирскую тиару».

С собой она взяла диадему, только вот та в длинной и сложной дороге была повреждена. Но бабушка Елизаветы II выкупила украшение и попросила ювелирный дом Garrard восстановить его былую красоту.

Интересно, что эта тиара содержит 15 съёмных изумрудов, чем с удовольствием пользовалась сама Елизавета II. Она появлялась на всевозможных мероприятиях с различными вариантами своей любимой тиары: то жемчуг надевала, то вообще без камней обходилась.

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The Grand Duchess Vladimir Tiara . . When Grand Duke Vladimir of Russia married Marie of Mecklenburg-Schewrin, she wanted to give her a tiara for a wedding gift . Court jeweler Carl Edward Bolin was commissioned to design a diamond-studded tiara of 15 gold and silver circlets. Fifteen tear-shaped pearl drops served as the tiara’s masterpiece and it cost 48,200 rubles—a huge fortune already! . . The Vladimir Tiara was a novelty in that era that even Cartier made three copies of it when the tiara was sent there for cleaning. The tiara was clearly a favorite of the Grand Duchess’ since many of her official photographs were taken featuring her wearing this stunning piece. . . At the height of the Russian Revolution, Marie was forced to evacuate her home. With no time left, she tucked her famous tiara together with other jewels inside a safe somewhere in her bedroom at Vladimir Palace. Her son, Grand Duke Boris, and his British friend, Bertie Stopford, devised a risky plan to recover her jewelry. Using his connections in the British Embassy, Stopford placed the Vladimir Tiara and her other jewels in a pair of Gladstone bags, successfully smuggling them out of Russia. It was later inherited by the grand duchess' only daughter, Princess Nicholas of Greece, who sold it to Queen Mary for 28,000 Pounds. . . Queen Mary had the tiara altered to so she can easily alternate the pearls with the Cambridge cabochon emeralds. When she died in 1953, the Vladimir Tiara passed on to Queen Elizabeth II, which she wore almost exclusively with the Cambridge and Delhi Durbar parures. . . Here are the links on the two-part story of the Vladimir Tiara: . . Part 1 - http://royal-splendor.blogspot.com/2018/07/grand-duchess-vladimir-tiara.html . . Part 2 - http://royal-splendor.blogspot.com/2018/07/grand-duchess-maria-pavlovna-vladimir-tiara.html . . #vladimirtiara #tiara #crownjewels #royaljewels #jewelsofinstagram #britishroyalty #queenelizabethii #queenmary #grandduchessmariapavlovna #cartier #britishmonarchy #britishroyalfamily #royaljewelry #europeanroyalty #europeanroyals #royalsofeurope #royalhistory #royalty #cabochonemerald #houseofwindsor #royals #royaljewellery #diamonds

Публикация от Royal Splendour (@royal_splendour)

Елизавета II в целом славится своей любовью к модным экспериментам. Сложно пересчитать, сколько элегантных шляпок она сменила за время своей «королевской карьеры». То же самое можно сказать о цветах её нарядов. Почти на каждом мероприятии Её Величество примеряет новый цвет, а ещё в феврале королева отметилась главным цветом 2019 года, примерив длинное пальто, платье и шляпу с тканью кораллового оттенка.

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