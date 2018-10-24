Герой всего мира: умер человек, предотвративший появление нацистского ядерного оружия

Недавно весь мир попрощался с Иоахимом Рённебергом – человеком, который помешал Гитлеру создать ядерную бомбу. О его важнейшей миссии поведали СМИ.

Ближе к началу прошлого века, 30 августа 1919 года, Рённеберг появился на свет в городе Олесунн, Норвегия. Когда в его страну вторглась армия нацистской Германии, ему пришлось переехать в Великобританию, где будущему герою дали необходимую военную подготовку, вспоминает Reuters.

Уже к 1943 году 23-летнему Иоахиму удалось добиться звания первого лейтенанта. Тогда его и назначили командиром миссии по уничтожению норвежского завода, производившего тяжёлую воду. Операция получила название «Ганнерсайд».

Тяжёлая вода даже сейчас используется для эффективной работы ядерных реакторов. А в то время в руках Гитлера находилась первая установка компании Norsk Hydro, расположенная на гидроэлектростанции Веморк вблизи города Рьюкан. Она производила тяжёлую воду как побочный продукт производства удобрений. Мощность такой установки достигала 12 тонн в год.

Очевидно, что немецкие оккупанты могли попытаться использовать свои новые возможности для получения ядерного оружия, так что Реннеберга вместе с его командой отправили на опасную, но очень важную диверсию. Её целью стала электростанция на водопаде Рьюкан в Телемарке.

Современные историки выражают сомнения в возможностях нацистов того времени: по их мнению, создать ядерное оружие в те годы было почти невозможно. Но в 1940-х также явно оценить риски было непросто. Да и участники диверсии поначалу ничего не знали об истинном смысле своей операции.

Миссию подобного рода уже пытались провернуть в 1942 году. Операция под названием «Незнакомец» исключала возможность налёта с воздуха: бомбардировка могла случайно задеть ёмкости с аммиаком, что привело бы к жертвам среди населения. Так что командование решило создать диверсионную группу. К сожалению, часть команды погибла из-за аварии самолёта, который доставлял добровольцев на точку назначения. Выжившим повезло не больше: сначала они попали в плен к противнику, а потом их расстреляли.

Зимой 1943 года состоялась вторая попытка. Реннеберг отобрал в свою команду военнослужащих Королевской Норвежской армии. После прохождения общего курса подготовки пехотинца их доставили в Лондон, где штабное начальство рассказало солдатам о значимости предстоящей операции.

Всё началось 14 января, когда шестеро солдат высадились на норвежских берегах озера Скрикен. Лишь 17 февраля им удалось встретиться с передовой группой на базе рядом с озером Сандвати. Эту диверсию нельзя было назвать простой: группе пришлось дважды перебираться через снежные вершины, а потом разделиться. Часть команды по плану должна была отправиться в Швецию, а оставшимся бойцам требовалось идти к плато Хардангервидда на западе Норвегии.

Последний этап операции начался 28 февраля в восемь часов вечера. К 10 часам диверсантам удалось на лыжах подобраться к Веморку. Бойцы преодолели небольшую речку на дне ущелья и поднялись по холму высотой 150 метров, на краю которого находился завод.

К основному этапу миссии команда Реннеберга приступила в полпервого ночи. Ударная группа проникла внутрь завода, перерезав цепь на воротах, и установила взрывчатку всего за полчаса.

В последний момент Реннеберг решил действовать наверняка: он укоротил запал взрывчатки, чтобы она гарантированно взорвалась. Правда, это решение сделало отступление опасным и сложным.

Как только диверсанты успели отойти от завода, прогремел взрыв. Цель была полностью уничтожена.

Команда отступала вдоль железнодорожных путей. Группе удалось не только быстро спуститься на дно ущелья, а потом подняться по горе, но даже избежать опасного преследования.

При этом сложнейшую миссию удалось завершить без единого выстрела! Бойцы, вспоминая об этой операции, называли её «почти самоубийственной».

Во время войны Реннеберг возглавлял и другие миссии. Его служба завершилась в 1945 году, когда Норвегию наконец-то освободили от оккупации.

С наступлением мирного времени Реннеберг пошёл в телерадиовещание. Он получил работу в родном Олесунне в компании NRK в 1948 году, спустя шесть лет его назначили программным секретарём, а в 1977 году герой войны получил должность заместителя редактора.

В 70-х годах прошлого века он руководил 128-м округом «Ротари Интернешнл» и международной благотворительной организацией. На пенсию Реннеберг вышел спустя 18 лет, в 1988 году. В последние годы он успел провести немало лекций, в которых рассказывал о негативных сторонах тоталитаризма.

Когда премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг узнала о смерти Реннеберга, она отметила его заслуги перед страной и миром: «Он один из наших великих героев».

Иоахим Реннеберг скончался в Норвегии в возрасте 99 лет.

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