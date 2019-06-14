Героические животные и отважные люди: новые истории из мира человека и зверя

Очередная подборка историй о человеке и звере объединила самых опасных, верных и отважных животных планеты, да и люди в героизме отставать не стали. Необычно, но в число опасных «хищников» вошли коровы: недавно целое стадо практически затоптало отважную бабушку. В другой истории смелый «тарзан» прогулялся в обнимку с самой крупной кошкой в мире – лигром. А под конец мы расскажем вам о верных собаках, которые умудрились предупредить своих хозяев о пожаре.

История из Великобритании вышла пугающая, но уж больно неожиданная. Лиза Уэллс (49 лет) отправилась на обычную прогулку по деревне Кейпел Кериг со своей внучкой Бетан Ричи. Вдруг им на встречу вышел бык с целым стадом из 20 коров. Выглядели они, как признались потом бабушка с внучкой, «обезумевшими».

Пара сразу же ринулась бежать, но коровы бросились за ними. Внучка Ричи смогла скрыться, ведь отважная бабушка решила взять на себя удар и бежала позади молодой родственницы. Коровы успели несколько раз ударить Уэллс до того, как на помощь подоспели местные.

Женщина была без сознания, её сразу же забрала бригада скорой помощи на вертолёте. Из-за нападения «безумных» коров британка получила перелом нескольких рёбер. Сама Уэллс не помнит, что с ней случилось, ведь врачам даже пришлось давать героической бабушке морфий, чтобы приглушить сильную боль.

А в американском городе Мертл-Бич отличился блогер Майкл Холстон, которого называют «Настоящим Тарзаном». Судя по всему, свою кличку он получил не просто так, ведь Майкл недавно похвастался видео, где он гуляет с огромным гибридом тигра и льва – лигром.

Стоит заметить, что животное является крупнейшим представителем кошачьих на сегодняшний день. Лигр может разгоняться до 60 километров в час, весить более 300 килограммов и достигать длины более 4 метров! Храбреца сопровождал лигр по кличке Аполлон, а само видео набрало уже больше сотни тысяч просмотров.

В тех же Штатах произошёл ещё один любопытный случай с животными. На этот раз героями стали обычные собаки по кличке Мэгги и Морган. В среду, 5 июня, они вдруг расшумелись в 4 часа утра, когда их хозяева – Рэнди Гримзли со своей женой – ещё спали.

Однако псов воспитывали как терапевтических животных, так что лаять просто так им было запрещено. Мужчина проснулся и решил проверить причину такого беспокойства домашних питомцев, как вдруг увидел огонь на террасе.

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Он сразу же разбудил жену, взял с собой ответственных животных и немедленно покинул дом. Жилище полностью сгорело, так что Красный Крест предложил американцам вариант для временного проживания.

Забавная, но очень волнительная история с собакой произошла в Лос-Анджелесе. Там отважное животное защищало дом от незваного гостя – маленького медвежонка. Только вот за своего малыша вступилась большая медведица, а бедного пса уже пошёл защищать сам хозяин.

К слову, эти животные защищают не только наш дом, но и наше душевное спокойствие. Специалист из Швеции выяснил, что уровень стресса человека напрямую отражается на его собаке. Мы буквально делимся своими переживаниями с нашими четвероногими друзьями.

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