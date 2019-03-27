Где живут правильные пчелы? В интернете, у пчелоблогера!

В числе полезных увлечений некоторые люди рассматривают и пчеловодство. А что! Загородными участками владеют сейчас многие бабушки и дедушки, лишним медок в любой семье никогда не будет, да и материалов по пчеловодству можно найти очень много, в том числе и у блогеров.

Страничка видеоблогера Владимира Хаджийского на видеохостинге YouTube как раз посвящена пчеловодству. Зарегистрирован канал был в 2016 году. Видео автор размещает в основном небольшого формата, ролики длятся примерно от одной (с несколькими секундами) минуты до 10-15 минут. Тема пчеловодства в подаче Владимира Хаджийского нашла своих почитателей, подписчиков у видеоблогера за время существования канала набралось почти 13 с половиной тысяч человек.

Среди многочисленных роликов, понятных тем, кто имеет уже какое-то представление о пчеловодстве, знает некоторые специальные термины, отыскалось и видео для начинающих. Мы тоже к ним, думается, относимся. Потому и посмотрим данную видеоработу Владимира повнимательнее

Длится ролик более получаса. Сразу можно услышать специальные слова пчеловода и, наверное, стоит запоминать их себе для дальнейшего выяснения, что это, или искать значение сразу по ходу просмотра. Например, автор рассказал о разделительной решетке. В процессе повествования Владимир адресовал как раз именно начинающим следующую информацию: все домашнее пчеловождение заключается в том, чтобы на пасеке была хорошая матка в семье. Тогда будет и хороший результат. Из ролика зритель также узнает о том, как лучше выводить маток, что не обязательно закупать их у известных пчеловодов. Восковые мисочки, отбор семей на пасеке, изолятор, стартер - этими и другими терминами пользуется в своем рассказе видеоблогер. Он также отсылает зрителей к роликам других пчеловодов, говорит о специальной литературе. В общем, кто захочет вникнуть в процесс, тот это сделает.

Есть ролики, посвященные вентиляции в ульях зимой, переноске ульев, их ревизии, началу медосбора и т.д. В одном из видео автор рассказывает, почему плохо, когда пасека находится на берегу моря. А почему собственно? Узнаем и мы.

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Речь идет в ролике об Азовском море, и Владимир озадачился вопросом, почему пчелы не летают. Оказывается, что рядом находится так называемый холодильник, вода полностью забита льдом. Поэтому морозно, ветер с моря, холодный воздух и пчелы, конечно, не собираются летать. При этом термометр показывает 14 градусов. Пасека находится, как сказал блогер, от этой холодильной камеры на расстоянии в 800 м.

Вот так. Одним очень хорошо бывает у моря, а другим, как выяснилось, не очень.

Еще в работах автора поднимаются такие актуальные в данный период темы, как весенняя обработка пчел от клеща, исправление ранней весной безматочной семьи, анализ зимовки пчел, осмотр семей после холодной погоды и другие пчеловодческие вопросы. А неделю назад блогер в одном из роликов озадачился: это мышь в улье или нет?

Хотите посмотреть, кто же там был? Да и вообще поподробнее узнать о пчеловодстве? Тогда самое время посетить канал Владимира Хаджийского.

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