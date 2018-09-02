Гардероб Крис Дженнер занимает не одну комнату

Одежда необходима каждому человеку, чтобы выглядеть стильно и привлекательно. Однако не всегда вещи покупаются чтобы их носить. Так, например 62-летняя Крис Дженнер (Kris Jenner) коллекционирует одежду и ее гардероб расположен сразу в нескольких комнатах. Все вещи собирались в течение всей жизни и сейчас гардеробная похожа на музей или магазин. Крис любит во всем порядок, поэтому вся одежда и обувь расположена строго по определённым секциям и цветовым гаммам.

Именно благодаря Крис семья Кардашьян стала известной на весь мир. Роберт Кардашьян стал первым мужем Крис. Будучи известным юристом, он был для нее выгодной партией. Вместе они прожили 12 лет и супруга подарила ему чудесных четырех детей, несмотря на то, что была занята ведением своего бизнеса. От второго мужа, олимпийского чемпиона у нее также есть две девочки. Жизнь Крис оказалась настолько насыщенной, что вскоре они запустили на экраны телевидения реалити-шоу, где всех членов семьи снимают камеры 24 часа в сутки. Сериал стал так популярен, что идет уже более 10 лет. Сейчас Крис Дженнер находится в отношениях с Кори Гэмбелом, который младше своей избранницы на 25 лет. Несмотря на это у них все хорошо складывается и поговаривают, что пара скоро официально сообщит о своей помолвке.

Сделав головокружительную карьеру своим реалити-шоу Крис постоянно вынуждена сниматься и менять различные наряды. Вещей настолько много, что порой бывает трудно найти правильное сочетание цветов. Для того, чтобы хоть как-то ориентироваться ей помогает сестра Сиси, которая всегда дает дельные советы. Многие вещи подарены, но абсолютно с каждой из них у Крис Дженнер связана какая-то история или воспоминание. А ваш гардероб помещается у вас в шкафу? Ведь даже если у вас не так много одежды - вы наверняка интересуетесь такой увлекательной темой как мода для пожилых?

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