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Галкин и Пугачева построят в Грязи новую часовню
Ульяна АНТОНОВА   
26 Мая 2019 г.
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В последние годы Алла Пугачева обратилась к религии, и вскоре у нее появится возможность спокойно помолиться буквально в двух шагах от собственного замка в деревне Грязь. Пока что Алла и ее дети Гарри и Лиза по большим православным праздникам посещают местную церковь.

Галкин и Пугачева построят в Грязи новую часовню

Как сообщают интернет-СМИ, к 70-летию любимой супруги Максим Галкин выкупил несколько участков, непосредственно прилегающих к звездному замку. Большая часть земель была заброшена, а на одном из участков располагался огород и сараи, принадлежавших местной пенсионерке. Именно здесь планируется построить часовню и разбить небольшой парк.

Часовня, скорее всего, будет выполнена в неоготическом стиле - таком же, как и сам замок Пугачевой и Галкина. А вокруг нее в парке будут высажены яблони, липы и рябины.

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