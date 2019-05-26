Галкин и Пугачева построят в Грязи новую часовню

В последние годы Алла Пугачева обратилась к религии, и вскоре у нее появится возможность спокойно помолиться буквально в двух шагах от собственного замка в деревне Грязь. Пока что Алла и ее дети Гарри и Лиза по большим православным праздникам посещают местную церковь.

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Как сообщают интернет-СМИ, к 70-летию любимой супруги Максим Галкин выкупил несколько участков, непосредственно прилегающих к звездному замку. Большая часть земель была заброшена, а на одном из участков располагался огород и сараи, принадлежавших местной пенсионерке. Именно здесь планируется построить часовню и разбить небольшой парк.



Часовня, скорее всего, будет выполнена в неоготическом стиле - таком же, как и сам замок Пугачевой и Галкина. А вокруг нее в парке будут высажены яблони, липы и рябины.

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