Фортуна любит расчёт: старушка потеряла свой лотерейный выигрыш из-за сына

Бабушка из Флориды однажды стала обладательницей огромной суммы денег: женщина выиграла в лотерею 278 млн долларов. Но теперь все деньги пропали в неудачных инвестициях по воле её сына и его финансовых советчиков. Огорчению 90-летней женщины не было предела, так что она даже подала в суд на своего сына за растрату денег.

Глория Маккензи – жена обычного мельника, у которого никогда не было особого достатка. Она всю жизнь прожила в нищете, но в 2013 году ей улыбнулась удача в лотерее Powerball. Почти 300 млн долларов Маккензи решила отдать своему сыну Скотту, ведь сама женщина сомневалась в том, что сможет правильно распорядиться такой огромной суммой.

Мужчина потратил целых 2 млн долларов на финансовых советчиков, которые порекомендовали вложить деньги в активы. Только вот в итоге эти вложения «прогорели», так что Скотт довольно быстро потерял все деньги с выигрыша матери.

В суде Маккензи наверняка ничего не светит, ведь любые инвестиции – это всегда осознанный риск, так что их неудача не может быть основанием для возбуждения дела.

Распорядиться собственной удачей далеко не так просто, хотя она сама нередко находит своего хозяина совершенно случайно, в довольно неожиданных ситуациях. Один лотерейный счастливчик из США дважды выиграл куш у одной и той же компании. Однажды он решил повторить свою эпопею, хотя и не верил в успех. А зря, ведь мужчине в третий раз улыбнулась удача в виде неожиданных 10 тысяч долларов.

Пенсионер из США вообще получил свой куш в 350 тысяч долларов из-за любви к пицце. Однажды он захотел перекусить любимой едой, для чего направился в популярное заведение под названием Rocky Rococo. По дороге мужчина закупил парочку лотерейных билетов, которые подарили ему столь крупную сумму денег.

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