ФНС дала предпринимателям полгода на легализацию

Иной подход к «обелению» бизнесменов готовится применить ФНС. Проверяющие в соответствии с новой стратегией по борьбе с неуплатой налогов начнут вести контрольно-надзорную деятельность по отраслям. Как отметил замглавы ФНС России Даниил Егоров, это даст возможность увеличить собираемость налогов примерно на 50 млрд рублей.

Контрольные мероприятия будут, прежде всего, проводиться по предварительно выбранным компаниям с худшими показателями, у которых самая большая доля вычетов и самая большая сумма неуплаты, пояснил чиновник. Первой под эту стратегию попала сфера клининга, далее специалисты будут аналогично действовать и по другим отраслям. Но у предпринимателей остается шанс исправить положение и погасить задолженность: налоговая служба определила крайний срок «налоговой толерантности» – I квартал 2019 года.

Озвученные ФНС меры эксперт в области налогов Владимир Туров назвал в своем видеоролике зачисткой ( https://turov.pro/fns-zateyala-chistku-po-otraslyam ). Он считает, что нарушать требования законодательства не следует, и посоветовал предпринимателям использовать шанс, предоставленный налоговой службой. Владимир Туров утверждает, что единственным сценарием, способным устроить и бизнесменов, и налоговиков, является законная оптимизация налогов.

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