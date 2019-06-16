Филипп Киркоров рассказал дочери об "изнанке" соцсетей

Всё началось с того, что 7-летняя Алла-Виктория рассказала звездному отцу о своем первом увлечении. Киркоров записал слова девочки на видео и разместил его в своем Инстаграме.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Алла-Виктория поведала, что в школе у нее появился поклонник по имени Федя, который подарил ей линейку, но иногда "ведет себя как дурачок". Трогательное признание первоклассницы вызвало большой интерес у пользователей интернета, которые активно комментировали пост. Такое внимание смутило девочку, и она заявила отцу: "Папа, я больше не буду выдавать свои секреты!".



Филипп Киркоров, который и сам редко говорит публично о своей личной жизни, согласился с дочкой. Но в то же время объяснил Алле-Виктории, что неприятные комментарии в интернете для публичных людей - обычное дело, "обратная сторона медали", то есть популярности.



Будем надеяться, что дочка правильно поняла слова отца, и доверие между ними будет восстановлено. Действительно, будучи дочерью Киркорова, малышке всю жизнь придется быть в центре внимания как фанатов, так и недоброжелателей. И к этому рано или поздно ей придется привыкнуть.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ