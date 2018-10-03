ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Фестиваль пива «Горький крафт» состоялся в Нижнем Новгороде
Ксения ДАВЫДОВА   
03 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Фестиваль пива «Горький крафт» состоялся в Нижнем Новгороде

Пивной фестиваль «Горький крафт» провели в Нижнем Новгороде на площадке гастропаба «Горьковская пивоварня». К участию в событии присоединились лучшие пивоварни и стрит-фуды города. На празднике побывали более тысячи поклонников крафтового пива, которые смогли продегустировать многочисленные сорта напитка, сваренного в разных стилях – от охмеленных лагеров до имперских стаутов.

Фестиваль пива «Горький крафт» с успехом состоялся в Нижнем Новгороде

Ярким событием фестиваля стала символическая высадка хмеля и варка рождественского эля. К восторгу гостей, в этом действе приняли участие Найк Борзов и его музыканты. Организаторы предложили для создания нового фестивального пива на выбор четыре сорта солода, восемь сортов хмеля и пряные специи. Затем Найк Борзов порадовал посетителей праздника пива исполнением знаменитых хитов. Для гостей фестиваля также были организованы турниры по Beer Pong, Stand-up, пивные игры, розыгрыш подарков от спонсора.

Бренд-амбассадор «Горьковской пивоварни» Марина Веденеева поблагодарила всех, кто побывал на фестивале и пообещала повторить праздник.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 