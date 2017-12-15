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Фермер-сыровар получил 35 миллионов на строительство сыроварни
Ксения ДАВЫДОВА   
15 Декабря 2017 г.
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Фермер-сыровар получил 35 миллионов на строительство сыроварни

Сыровар Олег Сирота начнет строительство новой сыроварни в Истринском районе Московской области на грант в 35 миллионов, выделенный комиссией по грантам в ходе заседания грантовой комиссии 7 декабря.

На средства, полученные для расширения сыроварного бизнеса, сыровар планирует построить новую сыроварню производительностью 3 тонны продукта в сутки, а также складские помещения, организованные по последнему слову техники. Стоимость проекта составила 106,2 миллиона рублей. Необходимое оборудование будет приобретено в Швейцарии.

Выделения грантов на строительство объектов производства молочной и сырной продукции призвано повысить объемы производства отечественной продукции в рамках действий, предпринимаемых государством по импортозамещению.

Выдача грантов в Московской области осуществляется при поддержке губернатора, Андрея Воробьева и министра минсельхоза МО Андрея Разина.

Ранее в ходе своего выступления на Международном молочном форуме, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сказал, что буквально через 3-5 лет в стране не будет нехватки сыра.

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