Фанатские войны: как сражались поклонницы Козловского и Лемешева

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Прославленный оперный певец Иван Козловский ушёл из жизни 21 декабря 1993 года. В прошлом артист вёл творческое противостояние с другим знаменитым тенором – Сергеем Лемешевым. Но их «война» уходила в тень на фоне ожесточённого противостояния фанаток оперных певцов, которые готовы были пойти на многое ради любимых исполнителей.
В своё время Козловский был главным тенором Большого театра. Но его почётное звание постоянно оспаривал Сергей Лемешев, прославившийся исполнением партии Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Пока певцы сражались на творческой арене, настоящую войну устроили их поклонницы, которые были совсем без ума от своих кумиров.
Битва между «лемешистками» и «козловитянками» шла серьёзная, так что во время такой бойни в ход шли всевозможные средства. К примеру, «лемешистки» нередко уходили из зала после убийства Ленского – девушки хотели показать, что кроме Лемешева в этой постановке слушать нечего.
Среди стандартного «вооружения» поклонниц были 15-минутные овации в зале, постоянные преследования своих любимчиков и даже настоящие драки «стенка на стенку». За подобные столкновения фанатки попадали в полицию, но вера в избранного кумира только крепла. Нередко девушки срывали спектакли «противника» своего певца непрерывным свистом и мяуканьем.
Девушки не отпускали певцов даже во время их репетиций, собираясь вокруг Большого театра. Поклонницы постоянно спорили о том, из какой двери выйдет их тенор. К слову, Козловский всегда входил и выходил в одну и ту же дверь, так что его фанатки редко проигрывали в таком споре.
Самые успешные «лемешистки», в свою очередь, провожали Лемешева до автомобиля, сами быстро прибывали на улицу Горького, где, если успевали, прогуливались со своим кумиром до его подъезда.
Такой фанатизм в итоге даже получил неофициальное прозвище: поклонниц оперных певцов стали называть «сырихами». Теорий происхождения этого термина несколько. Кто-то считает, что это название пошло от магазина «Сыр», в котором часто «отдыхали» самые преданные поклонницы Лемешева, дежурившие днями и ночами под его окнами. Другие говорят, что фанатки просто узнали о самом любимом сыре своего кумира, а после этого начали массово скупать этот продукт. Так или иначе, «сырихами» стали называться представительницы двух противоборствующих «оперных лагерей».
О своих кумирах они знали буквально всё, даже об их расписании были осведомлены чуть ли не лучше, чем сами артисты. А праведный гнев поклонниц обрушивался не только на девушек из чужого «лагеря», но и на жён любимых кумиров. Оперную певицу Ирину Масленникову, жену Лемешева, фанатки тенора «чуть не убили прямо на сцене, сбросив на нее с верхнего яруса два мешка медяков», вспоминает дочка артиста.
Общество «сырих» разрасталось, так что однажды у них даже появились свои руководительницы, которые пользовались отдельными привилегиями. По слухам, певцы сами привозили гастрольные сувениры женщине по прозвищу Базиль, которая одно время возглавляла «сырих».
Преданная любовь к своим кумирам и сейчас остаётся важной частью творческого мира. У каждого популярного исполнителя есть своё сообщество фанатов, только вот о войнах между такими «организациями» ничего не слышно. Может и воевать никому не надо, раз можно запросто расселиться по группам в социальных сетях и мирно жить в своём удобном мире, где о других исполнителях особо ничего не слышно?
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