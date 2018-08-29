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Фанаты подловили Аллу Пугачёву на улице
Анастасия ШИЛОВА   
29 Августа 2018 г.
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За последние несколько лет Алла Пугачева сильно изменилась. Она похудела более чем на 50 килограмм, перейдя на здоровую пищу и просто расцвела рядом с молодым мужем и детьми. Примадонна ест только легкую пищу, забыв о жареных и соленых блюдах.

На днях прямо посреди Москвы фанаты заметили свою любимицу и не смогли удержаться, чтобы не сфотографироваться с ней. Эти снимки и попали в интернет. На них Примадонна была одета в молодежные джинсы и бейсболку, которые позволили 69-летней певице выглядеть как подростку. Похудевшая артистка стала все чаще одеваться подобным образом и такой имидж очень нравится ее поклонникам. К тому же, она носит стильные парики и совершенно этого не стесняется.

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69-летняя Пугачева и сейчас является востребованной певицей, не уступая другим звездам эстрады. Фанаты давно заметили, что воспитание двойняшек Лизы и Гарри положительно влияет на их мать. Ради них она стала больше следить за своим здоровьем. В своих интервью она часто говорит о том, что хочет увидеть детей взрослыми и боится не успеть передать им свои знания.

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Конечно у нее тоже бывают моменты усталости и плохого самочувствия, как и у всех людей. Однако с поддержкой супруга Максима Галкина и детей Пугачева находит в себе силы радовать не только их, но и своих почитателей.

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Маленькие дети это и заботы, и большая радость. Они растут не по дням, а по часам и ни одной минутки их взросления пропустить не хочется. На все Пугачева теперь смотрит глазами своих маленьких детей и хочет научить их всему, что знает сама, а еще больше учится у них. Учится радоваться, удивляться. С детьми все ранее известное становится новым и забавным. Поэтому, она пытается как можно больше времени уделять им, одаривая их вниманием и различными подарками. По мнению поклонников певица должна жить еще очень долго, чтобы быть рядом с детьми. Верно?

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