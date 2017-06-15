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Европейский еврейский конгресс и Вячеслав Кантор организовали в Европарламенте конференцию «Инновации без границ»
ИА БайкалИнформ   
15 Июня 2017 г.
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kantor moshe

Представители Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), главой которого является Вячеслав Кантор, выступили за дальнейшее эффективное развитие взаимоотношений между ЕС и Израилем в сфере инноваций и за совместные научные исследования.


Европейский еврейский конгресс под руководством Вячеслава Кантора выступил партнёром для проведения 7 июня 2017 года конференции «Инновации без границ», прошедшей в Европарламенте. Цель конференции – отметить огромный вклад Израиля в разработку инноваций и технологий, которые помогают миллионам людей по всему миру.

«Развитие сотрудничества между Израилем и ЕС, которое началось в 1996 году и продолжается по сей день, показывает, насколько могут быть полезны эти отношения, - отметила организатор конференции, депутат Европарламента Фредерик Риес. – Более 3000 проектов, представленных израильскими компаниями, были одобрены программами ЕС, в которых участвует 4435 человек, 2450 из которых – научные работники, 1270 – специалисты, занимающиеся промышленными исследованиями, и 715 – исследователи из других секторов».

В рамках этих проектов ученые Израиля и ЕС совместно работают над решением множества проблем, от лечения опухолей и разработки «умных» систем орошения до решения задач в области робототехники и педагогики. Как отметила вице-президент ЕЕк Рая Каленова, «Израиль – это Силиконовая долина на пороге Европы, страна, чьи ресурсы в области инноваций поистине исключительны и полезны для Европы и всего мира».

В рамках программы конференции были представлены два стратегически важных инновационных проекта: устройство по извлечению питьевой воды из воздуха, призванное помочь странам, страдающим от засухи, и помочь в решении климатических проблем, а также новую разработку в сфере кибербезопасности, способную выявлять и «обезвреживать» хакеров на стадии разведки.

«Многие устройства, которые очень важны для здоровья и благополучия граждан Европы и для европейской экономики, на самом деле изначально были изобретены в Израиле, и в большинстве случаев широкой публике об этом неизвестно, - отметила Рая Каленова. – Многие проблемы нашего общества могли бы быть решены, благодаря сотрудничеству между ЕС и Израилем и оказанию поддержки совместным исследованиям наших учёных. В будущем они будут способствовать укреплению взаимопонимания между двумя нашими сообществами, дальнейшему развитию толерантности и даже примирению между народами, как уже и происходит сейчас».

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в декабре 2008, ноябре 2012 и январе 2016 года на четырёхлетний срок.

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