Евгений Петросян стал прадедушкой!

Буквально на днях стало известно, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился сын. Правда это или нет — пока непонятно, потому что до сих пор никто не видел новоиспечённых родителей с ребёнком или коляской.

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Зато практически одновременно произошло ещё одно радостное событие, которое никто особо не собирается скрывать — 74-летний юморист стал прадедушкой! Однако дочь Викторина и внук пока не могут лично сообщить об этом Евгению Вагановичу, так как из-за того, что они во время бракоразводного процесса поддержали Елену Степаненко, теперь Петросян не хочет с ними даже разговаривать.

Напомним, что единственная дочь — наследница юмориста, уже много лет проживает в США вместе с сыновьями Андреем и Марком. Недавно она прилетела в Москву, чтобы попытаться наладить отношения с отцом, но конструктивного общения не получилось. Потом были закрыты границы из-за карантина, и Викторине пришлось остаться в России. Елена Степаненко отдала одну из своих квартир, но Викторина надеется, что сможет быстро вернуться домой к семье. Кроме того, в США у неё остался «без присмотра» собственный бизнес.

Петросян очень недоволен, что его родная дочь поддержала Степаненко и пока не готов общаться с родными. Все попытки журналистов взять интервью ни к чему не привели. Юморист коротко ответил: «Посторонних не должны волновать перемены в моей семье».

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