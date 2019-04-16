Евгений Петросян готов просить деньги у своего адвоката

У известного юмориста Евгения Петросяна целых 12 квартир, которые из-за затянувшегося суда с Еленой Степаненко, он не может оплатить. Артист всё ещё надеется, что экс-супруга перестанет давить на него и примет его условия раздела имущества.

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Петросян давно готов отдать ей половину всего, что имеет. Артистка же упорно стремится обобрать мужа до нитки и не согласна с оценкой стоимости недвижимости и других ценностей. По этой причине требуются дополнительные финансовые затраты на проведение повторной экспертизы.



Однако все деньги до сих пор находятся на заблокированных судом счетах. Судья не разрешает пользоваться этими средствами, а сама Елена Степаненко отказывается помогать материально. Кроме того, коммунальные счета, которые должен оплачивать юморист также нечем платить. Например, за квартиру где живёт Степаненко, нужно платить около 300 тысяч рублей каждый месяц, не говоря уже о другой недвижимости.



Недавно суд отклонил очередную апелляцию юмориста, счета так и остались заблокированы. Хотя были собраны все бумаги подтверждающие, что на эти средства будут оплачены только долги. Для всех остаётся загадкой такое решение суда, ведь задолженность продолжает увеличиваться с каждым днем.



Адвокат Петросяна Сергей Жорин пожаловался журналистам, что только на экспертизу уйдёт несколько миллионов, а так как у Евгения Вагановича нет таких денег, ему придется одолжить своему клиенту нужную сумму. В данное время судебная тяжба приостановлена, и все ожидают проведение дополнительной процедуры.

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