Эвелина Хромченко показала поклонникам язык

Признанный эксперт в области стиля и ведущая "Модного приговора" далеко не всегда была строгой блондинкой. На днях Эвелина Хромченко опубликовала в Инстаграме архивное фото, чтобы проиллюстрировать пост о подарках на выпускной.

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На снимке 17-летняя Эвелина задорно показывает язык фотографу, с трудом сдерживая улыбку. В этой молодой девчонке подписчики соцсети с трудом узнали будущую звезду ТВ: "Если бы не написали, что на фото вы, ни за что бы не догадалась. Совсем другая, но классненькая!".

Впрочем, телеведущая не просто так поделилась архивным снимком. Она также дала советы родителям современных выпускниц, которые сейчас выбирают подарки для своих повзрослевших чад. По мнению Хромченко, на память о торжестве будет уместно подарить выпускнице "хорошенькое колечко", а также "отлично подойдут украшения с цветочными мотивами, с темой звезд, миниатюрные стрелы, молнии, капельки, ключики – все это актуальные ювелирные тренды".



- Украшения 17-летней девушки должны быть легкими, маленькими, нежными, едва заметными, - подчеркнула эксперт моды.

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