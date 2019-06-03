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Эвелина Хромченко показала поклонникам язык

Ульяна АНТОНОВА   
03 Июня 2019 г.
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Признанный эксперт в области стиля и ведущая "Модного приговора" далеко не всегда была строгой блондинкой. На днях Эвелина Хромченко опубликовала в Инстаграме архивное фото, чтобы проиллюстрировать пост о подарках на выпускной.

Эвелина Хромченко показала поклонникам язык

На снимке 17-летняя Эвелина задорно показывает язык фотографу, с трудом сдерживая улыбку. В этой молодой девчонке подписчики соцсети с трудом узнали будущую звезду ТВ: "Если бы не написали, что на фото вы, ни за что бы не догадалась. Совсем другая, но классненькая!".

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На фото — семнадцатилетняя я. Если бы сегодня у меня была дочь-выпускница, я бы сейчас выбирала ей подарок. Сегодня неактуальны парюры, то есть готовые комплекты украшений, поэтому я бы в итоге выбрала хорошенькое колечко на память об окончании школы – у кольца с горячей эмалью российского ювелирного дома @Kabarovsky с этого фото были бы все шансы. Используя фото звезд на красных дорожках в качестве вдохновения для образа выпускницы-2019, даже не думайте повторить примеры с дорогой и массивной ювелиркой знаменитостей. Это совершенно не к месту. Украшения 17-летней девушки должны быть легкими, маленькими, нежными, едва заметными. К этому случаю отлично подойдут украшения с цветочными мотивами, с темой звезд, миниатюрные стрелы, молнии, капельки, ключики – все это актуальные ювелирные тренды. От сердечек, крестиков и знаков зодиака в данном случае стоит воздержаться. Если в приобретении такого подарка принимают финансовое участие несколько членов семьи, то сделать выбор нужно доверить маме, сестре или лучшей подруге девушки — они лучше осведомлены о ее вкусах и точно знают, как будет выглядеть выпускное платье и прическа. Впрочем, некоторые уверены, что дарить девочке еще и ювелирку на память о выпускном, пусть даже и бюджетную, уже излишне, ведь траты на платье и туфли и так немаленькие. А вы как считаете? #СпрашивалиОтвечаю #ВыпускнойБал #Выпускной2019 #Kabarovsky #СделаноВРоссии

Публикация от Evelina Khromtchenko (@evelinakhromtchenko)

Впрочем, телеведущая не просто так поделилась архивным снимком. Она также дала советы родителям современных выпускниц, которые сейчас выбирают подарки для своих повзрослевших чад. По мнению Хромченко, на память о торжестве будет уместно подарить выпускнице "хорошенькое колечко", а также "отлично подойдут украшения с цветочными мотивами, с темой звезд, миниатюрные стрелы, молнии, капельки, ключики – все это актуальные ювелирные тренды".

- Украшения 17-летней девушки должны быть легкими, маленькими, нежными, едва заметными, - подчеркнула эксперт моды.

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