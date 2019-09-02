Эвелина Бледанс собралась на операцию

Если раньше звёзды рассказывали о своих пластических операциях или наоборот - скрывали это, то сейчас очень многие охотно делятся подробностями посещения врачей.

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Например, 50-летняя Эвелина Бледанс собирается сделать операцию по исправлению близорукости. По её словам, проблемы со зрением начались ещё в юности, а дальше только усугублялись. Актриса долго не решалась на коррекцию из-за возраста, думала, что уже поздно, но после консультации с врачами оказалось, что всё можно исправить. Тем более, что она посоветовалась со своими подругами Анфисой Чеховой и Марией Погребняк, которые уже сделали такие операции.



Как говорит Эвелина, сейчас она даже не представляет свою жизнь без очков, ей нравятся стильные модели, но очень хочется посмотреть на мир без близорукости. Как считает актриса, на её зрение очень сильно повлияло бесконтрольное сидение перед телевизором и, как результат - перенапряжение глаз.



В своём Инстаграме Бледанс выложила фотографии, снятые в кабинете врача. Она написала, что не только прошла осмотр, но и диагностику на специальных аппаратах. Ещё её очень удивила длительность операции, которая продолжается всего одну минуту, так как всё выполняется с помощью лазера. Всё увиденное в клинике убедило Эвелину в правильности принятого решения, но пока она всё равно побаивается делать подобное вмешательство.



После данной публикации ей стали писать поклонники, которые всячески стараются подбодрить актрису и уменьшить её волнение. Также Эвелина призывает всех следить за своим здоровьем и обращаться к врачу при появлении каких-либо симптомов, не дожидаясь развития осложнений.

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