«Это мы жертвы»: необычайная история об отце-предателе, верности до гроба и юридической коллизии

Дуглас Гренстед из США был хорошим отцом, верным мужем и успешным предпринимателем. Полвека назад он неожиданно пропал. Жена и дочери долгое время оплакивали тяжёлую потерю, но, оказалось, что измываться над собой не стоило. Дуглас присвоил себе другое имя, сбежал с любовницей и стал виновником крупного долга, который теперь вынуждены выплачивать его постаревшие дочери.

Эта история началась ещё в прошлом веке, рассказала «Лента.ру» . В 1968 году Дуглас Гренстед, преуспевающий владелец ритуального агентства, отправился на охоту. Для него это было обычное занятие, так что его жена Барбара и дочери Бет и Линн не заподозрили в ничего странного – поохотится пару недель да вернётся домой!

Но недели шли одна за другой, а отец всё не возвращался. Неспокойная Барбара опросила всех соседей, после чего подала заявление в полицию. Дугласа искали все, кто только мог это делать: сотрудники правоохранительных органов, друзья семьи, спасатели, ФБР, даже нацгвардия подключилась – всё безрезультатно.

Барбара даже обращалась к частным детективам, но и они не смогли найти Дугласа, который будто сквозь землю провалился. Со временем верная супруга продала бизнес своего мужа, уехала с детьми в другой штат, но никогда не забывала о Дугласе. Годами она вспоминала любимого, строила догадки о том, что же с ним могло произойти, и до конца своей жизни так и не вышла замуж вновь.

Спустя семь лет власти признали Дугласа погибшим. Сразу после этого служба социального страхования стала выплачивать довольно крупную компенсацию его семье. Барбара получила 87 тысяч долларов за несколько лет выплат, Линн – 12 тысяч, а Бет – 10 тысяч.

В это время Дуглас как ни в чём не бывало заявился в службу страхования за «потерянным» паспортом. Только вот представился он Ричардом Морли, одним из «клиентов» своего похоронного бизнеса. Когда-то мужчина не оформил документы о смерти Ричарда, а сейчас решил присвоить его имя, чтобы без лишних проблем жить со своей любовницей. Она, к слову, была подругой семьи Барбары и Дугласа, которая даже принимала участие в поисках своего будущего любовника.

Правда этой абсурдной истории раскрылась спустя много лет, когда жена настоящего Ричарда Морли обратилась в службу соцстрахования – ей не выплачивали пособие после смерти мужа. Да и что тут выплачивать, если по документам Морли живёт, работает и платит налоги?

«Ожившим мертвецом» заинтересовались в ФБР, но весной 2015 года они узнали, что Дуглас, который скрывался под личиной своего бывшего «клиента» Морли, умер от пневмонии, на этот раз по-настоящему. Конечно, об этой небывалой истории агент ФБР рассказал бывшей семье Дугласа, что повергло в сильный шок бедную Барбару. Но это было лишь началом их проблем.

Чуть позже из службы социального страхования Барбаре и её дочерям пришло письмо о том, что они должны вернуть все выплаченные деньги за «потерю кормильца», ведь мёртвым он на самом деле не был – это огромная сумма примерно в 109 тысяч долларов.

Таких денег у семьи не было, но поначалу казалось, что дело обернётся в их сторону, ведь суд постановил Барбаре платить всего по 10 долларов каждый месяц до её смерти, а потом остаток долга автоматически спишут. К сожалению, 89-летняя женщина не выдержала столь серьёзных потрясений и умерла уже спустя два месяца после этого решения, в сентябре прошлого года. После этого судья отменил своё решение и огромный долг перешёл к дочерям.

Пожилые сёстры Линн и Бет подали апелляцию в суд, который думал забрать дом их почившей матери в качестве уплаты долга. В этом доме всё ещё живёт Бет, так что они не могут себе позволить просто так лишиться имущества из-за преступлений их отца-предателя. Теперь сёстрам остаётся лишь ждать решения суда, хотя в службе соцстрахования уже заметили, что «у сестер есть основания полагать, что процесс закончится хорошо».

Женщины вполне оправданно считают, что они не должны платить за чужие преступления: «Все это время мы думали, что папа был жертвой, что с ним что-то случилось. А когда мы узнали это все, то оказалось, что жертвы — это мы. Нам бы очень хотелось, чтобы они простили наш долг и списали его», – призналась Линн.

Эта многогранная история, с одной стороны, обнажает жестокое и беспринципное предательство отца, который не подумал о своих родных и бросил их, не сказав ни слова. Испугался ли он их реакции на столь несправедливое решение или просто наплевал на близких людей, с которыми прожил бок о бок много лет, мы уже никогда не узнаем.

С другой стороны, эта история небывалой преданности в лице Барбары, которая осталась верной мужу до своего последнего вздоха. Она в очередной раз доказала, что любовь до гроба – это не простые слова, а самая настоящая реальность, вселяющая добрую веру в каждого человека, который познакомился с историей Барбары и её семьи.

И, конечно же, в этом рассказе не обошлось без юридических сложностей, с которыми пришлось столкнуться сёстрам Линн и Бет. Здесь можно глубоко погрузиться в рассуждения о справедливости законов чужой страны, но пока говорить о чём-то конкретном рано – суд ещё не вынес своё решение по апелляции, так что эта часть истории ждёт своего завершения.

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