Если авиарейс внутри страны задержали или перенесли: что положено пассажиру

Сегодня самолетами летает все большее число человек. Но, несмотря на развитии этой сферы, функционированию многочисленных компаний – перевозчиков, ситуации, когда рейс переносится или откладывается, остаются распространёнными. На что может рассчитывать пассажир расскажет эта статья.

Ответственность исключена

В самом начале разговора необходимо очертить круг ситуаций, когда привлечь к ответственности, а значит получить хоть какую – то компенсацию с перевозчика мы не сможем, даже вооружившись всеми существующими Кодексами и Собраниями Законодательства. В силу прямого указаний положений ст. 794 ГК РФ, авиакомпания-перевозчик освобождается от ответственности перед пассажирами, если:

Имели место стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, ураган, пожар и т.д.), как в точке вылета, так и в месте прибытия; Изменились условия общественной жизни, т.е. началась военная операция, эпидемия или иные явления, напрямую влияющие на безопасность полётов; Начались забастовки (национальные или отраслевые); На государственном уровне был объявлен карантин; На государственном уровне было введено ограничение перевозок (авиаперелетов) на определённых направлениях; А также если задержка рейса или его отмена связана с устранением неисправности самолета (транспортного средства), потенциально создающей опасность для жизни и здоровья пассажиров.

Если об отмене (задержке) рейса стало известно заранее

В ситуациях, когда о том, что рейс будет отменен или задержан на определённое время компания перевозчик узнала заранее, то вам обязаны предложить билет на альтернативный рейс.

При этом это может быть рейс этой же компании или иного перевозчика, а даты рейсов могут отличаться или рейс может предусматривать пересадку.

Если же вас это не устроит, и вы вынуждены отказаться от альтернативы, то перевозчик должен выплатить компенсацию в полном объеме в размере стоимости авиабилета в соответствии с предписаниями п. 227 приказа № 82 от 28 июня 2007 г. Мин транспорта РФ «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей».

Важно: Если ваш рейс предусматривал пересадку, а отменили (задержали) только один из рейсов, то компенсация выплачивает только за этот рейс. Билет за второй рейс вам компенсируют частично, согласно действующему тарифу. Компенсировать стоимость билетов по типу «туда и обратно» при отмене/замене рейса можно в полном объеме, если они были приобретены одновременно (на одном бланке).

Вы также можете потребовать компенсации, если предложенный альтернативный вариант вам не подходит.

Если об отмене (задержке) рейса стало известно в аэропорту

Намного хуже с точки зрения комфорта и спокойствия ситуация, когда о переносе рейса или об его отмене вы узнали непосредственно в аэропорту. В подобных случаях следует не только не паниковать и выяснить у сотрудников аэропорта причину переноса (отмены) рейса, но и узнать о наличии возможности предоставления вам альтернативного варианта полета.

Если же альтернативы нет или предложенный вариант вам не нравится, необходимо затребовать у представителя авиаперевозчика документы (справки, отметки) о задержке или об отмене рейса.

Вы также имеете полное право на получение компенсации с компании, если она не сможет доказать свою непричастность к данной неприятности.

Кроме того, в соответствии с положениями п. 5 ст. 28 ФЗ «О защите прав потребителей», (при наличии вины перевозчика) пассажиры могут потребовать также выплаты компенсации в размере 3% от стоимости авиабилета за каждый час «простоя» или воспользоваться возможностями, предоставляемыми ст. 120 Воздушного Кодекса РФ и получить 25% от МРОТ за каждый час отсрочки (максимально 50% от стоимости билета).

Никто не отменяет и возможность получения компенсации понесенных связи с такой задержкой (отменой) рейса материальных убытков (например, дополнительные расходы на гостиницу и еду в ресторане) и морального вреда (орущий ребёнок, пожилой человек, инвалид, уставший в аэропорту). Для этого можно написать и предъявить претензию перевозчику или обратиться в суд.

Дополнительные «бонусы»

При задержке рейса больше чем на 2 часа российская авиакомпания обязана предоставить пассажирам бесплатные напитки, а при задержке на 4 часа и больше еще и «горячее» питание, которые должны выдаваться каждые 6 часов днем и каждые 8 часов ночью.

Пассажирам с детьми до 7 лет, полагается безвозмездное расположение в комнате «Матери и ребенка», где дети могут не только поиграть, но и поспать. Предусмотрено также сохранение багажа пассажиров до момента вылета.

О том, что полагается при задержке международного авиа рейса, ж\д транспорта или междугороднего автобуса мы расскажем в следующих статьях. Летайте с комфортом и не забывайте о своих правах!

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