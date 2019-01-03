Ещё одно средство от похмелья нашли учёные из Китая

С давних времён человечество пыталось побороть похмелье. Было придумано немало рецептов, как народных средств, так и проверенных учёными препаратов. Недавно научные специалисты из Китая предложили нам ещё одного помощника в бесконечной войне с похмельем – газировку с лимонным соком.

Научные сотрудники из Университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу решили протестировать 57 безалкогольных напитков, которые можно запросто приобрести в любом магазине. В результате лимонная газировка лучше всего показала себя в битве с похмельем. Она стала отличным помощником в усвоении, расщеплении и выведении побочных продуктов алкоголя из организма. Но не стоит раньше времени покупать кисло-сладкий напиток, ведь на людях такое исследование ещё не проводилось.

Другие научные специалисты из Великобритании напомнили, что похмелье может быть не менее опасно, чем само состояние опьянения. Ни для кого не секрет, что похмелье сопровождается не только крайне неприятными ощущениями, но и ухудшением качества работы даже базовых способностей человека.

Учёные решили проверить это на деле, проанализировав 19 исследований, в которых испытанию подверглись когнитивные способности человека во время похмелья. Результат оказался ожидаемым: люди, которые основательно выпили за день до исследования, плохо справились с тестами на координацию, внимательность и память. В то же время испытуемых проверили на симуляторе вождения, чтобы посмотреть на их водительские навыки. В этом случае эффект оказался аналогичным, так что за руль с похмелья лучше не садиться.

К тому же учёные добавили, что «некоторые вещи, характерные для алкогольного опьянения, могут происходить и во время похмелья». В итоге у водителя на дороге пострадает жизненно необходимая реакция, а у студента на лекции – память.

К счастью, не только специалисты из Китая пытаются победить столь опасное и неприятное похмелье. Учёные из Университета Южной Калифорнии и Медицинской школы Кека уже проверили на мышах новый препарат, способный справиться с опьяняющим эффектом алкоголя.

Конечно, для начала они дали возможность грызунам хорошенько напиться. Когда пьяные мыши уже не могли стоять на лапах и начали засыпать, учёные ввели им новый препарат. Результаты этого исследования обнадёживают, ведь грызуны, которым посчастливилось испытать на себе действие «отрезвляющего» лекарства, приходили в себя на 45% быстрее своих собратьев.

К тому же препарат значительно снижал в организмах животных концентрацию органического соединения под названием ацетальдегид, которое и становится причиной всех бед с алкоголем.

Учёные надеются, что в будущем это средство сможет не только побеждать похмелье, но и справляться с алкогольным отравлением. На людях препарат испытают уже в этом году.

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