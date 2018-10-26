Ещё немного и Турция будет не по карману путешественникам из России

Турция продолжает дорожать. В следующем году придётся отдавать за номера в гостиницах этой страны ещё больше денег, передают СМИ слова коммерческого директора компании Coral Travel Эрджюмента Юналана. Заметим, что "берег турецкий" остается одним из самых популярных вариантов "бюджетного" отдыха - в том числе и для небогатых российских пенсионеров, которым с помощью приработка или помощи детей удало скоробчить деньжат на зимнюю недельку под южным солнцем.

Юналан отметил, что уже сейчас можно легко заметить наметившуюся тенденцию. По его словам, в 2018 году гостиничные номера подорожали в среднем на 15-30 процентов, если сравнивать этот показатель с предыдущим годом. В следующем году эта планка может подняться ещё на 10-15 процентов. Такой ценовой подъём обусловлен высокой загрузкой отелей.

В то же время Юналан попытался успокоить туристов, заверив их, что отели Турции просто так от системы «всё включено» не откажутся. Пока на эту функцию есть спрос – будет предложение, считает он.

При этом ещё в середине августа отечественные туроператоры признали, что о горящих путёвках в Турцию на осень можно забыть. Да и специальных предложений от гостиниц будет меньше, ведь турки решили вернуться к туризму внутри страны.

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