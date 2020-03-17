«Эпатажная карьера» Никиты Джигурды

Эпатажный скандалист с длинными волосами, брутальной бородой и не менее брутальным голосом. Никита Джигурда успел стать живой легендой в России благодаря своим крайне неоднозначным поступкам.

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Только вот на фоне бесконечных скандалов, в которые наш герой обожает ввязываться при любом удобном случае, все забыли о былых достижениях этого артиста. А ведь когда-то его уважали за отличную игру в фильме «Любить по-русски», который, впрочем, стал вершиной актёрской карьеры Джигурды.

Джигурда появился на свет в Киеве. С самого детства парень о творчестве не мечтал: он увлекался спортом, причём вполне серьёзно. В составе сборной по гребле ему удалось стать чемпионом Украины.

Однако же петь он любил, особенно Высоцкого. Любопытно, что именно из-за привязанности к легендарному певцу Джигурда сорвал голос и получил свой брутальный, хриплый рык. Уже в юности он пытался подражать любимому артисту, что закончилось травмой голосовых связок, но нашему герою это даже понравилось.

Ближе к концу школы Никита захотел последовать за своим братом в театральный институт. Но родители охладили, как им тогда казалось, бесперспективные желания сына. Всё-таки он готовился к институту физкультуры, так что о творчестве и речи быть не может!

Джигурда послушно согласился с требованиями родителей, о чём вскоре пожалел. На младших курсах Никита почувствовал себя не в своей тарелке, не хотелось ему продолжать свою спортивную карьеру. Тогда парень взял себя в руки, объяснил проблему родителям, но соглашаться с таким решением родственники не стали. В итоге уверенный в себе Никита рассорился с семьёй, сбежал из спортивного университета и отправился в Москву покорять Щукинское театральное училище.

Талантливый парень сумел пробиться в училище с первой попытки… и почти сразу же начал свою «эпатажную карьеру». Джигурда нередко выступал прямо на Ваганьковском кладбище, возле могилы Высоцкого. Он искренне считал себя продолжателем дела кумира, так что вскоре к репертуару добавились и личные композиции Никиты.

Однако кладбищенские концерты не очень понравились сотрудникам милиции. Парня поймали, поставили ему диагноз «гипоманиакальный психоз» и отправили на принудительное лечение. Из-за медикаментозных процедур с использованием тока и сильных лекарств, как позже признался Джигурда, он «чувствовал себя идиотом». Впрочем, это не помешало ему продолжить свои громкие выходки, которые пришлись не по нраву даже сотрудникам КГБ.

Спасти молодого и крайне энергичного парня от бесконечных встреч со следователями решился Евгений Симонов – один из мастеров актёрского курса, на котором учился Джигурда. Преподаватель разглядел в своём подопечном талант и помог ему вернуться в институт после исключения. Так Никита закончил своё обучение и отправился покорять театральную сцену.

Первой любовью артиста стала «ненакрашенная, независимая, гордая», если верить описанию Джигурды, Елена Есипенко. С ней Никита познакомился ещё во времена обучения в «Щуке». Любовь между молодыми студентами вспыхнула быстро, но так же быстро потухла, ведь артистка нашла себе другую страсть – барда Олега Митяева.

Искать новую избранницу Джигурда не торопился, зато его самого нашёл режиссёр фильма «Любить по-русски». Прямо во время совместного застолья он пригласил статного «русского мужика» в свой проект, который в итоге и прославил Никиту.

После первого крупного киноуспеха Джигурда поехал на гастроли по всей России, где ему удалось встретить новую любовь – поэтессу Яну Павелковскую. Разница в 14 лет в пользу Никиты их браку не помешала, да и отношения получились уже не такими короткими, как предыдущие. Но спустя 12 лет совместной жизни, почти сразу после появления на свет второго ребёнка, влюблённые расстались. Причина банальная: Джигурда просто нашёл другую женщину.

Третьей любовью артиста стала Марина Анисина. Всего через год после начала отношений на свет появился мальчик с очень непростым именем Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда. Свою любовь к эпатажности Никита проявил не только в плане имени для своего сына, но и прямо в процессе родов. Артист выложил в Сеть ролик, на котором роды Анисиной можно было узреть в мельчайших подробностях. Конечно, столь интимное видео вызвало бурное негодование среди пользователей интернета, но это было именно то, чего добивалась звёздная пара.

Марина потакала безумным выходкам своего возлюбленного, пока в один момент совершенно внезапно заявила о разводе. К такому повороту мало кто был готов, да и объяснить столь резкую смену «курса» было нечем. Фанаты придумывали разнообразные теории, однако истина оказалась довольно прозаичной.

Джигурда просто-напросто решил поучаствовать в ещё одном скандале, который разразился после смерти бизнесвумен Людмилы Браташ. Женщина оставила после себя огромное наследство, на которое стал претендовать наш герой. Чтобы доказать, что именно он достоин получить все деньги усопшей, Никита заявил о близких с ней отношениях. В суде даже промелькнула видеозапись, на которой Джигурда занимался любовью с женщиной, немного напоминающей саму Людмилу. И всё это происходило ещё до расставания артиста с Анисиной!

В результате брак Джигурды распался, а наследства он так и не получил. Жадность привела известного скандалиста к поражению, о котором он сам, судя по всему, не особо переживает. Никита продолжает свои безумные выходки даже с появлением седины на голове. Так, недавно он пришёл на телевидение с сумкой, плотно набитой секс-игрушками.

И это именно то поведение, которого ждут от одного из самых эпатажных артистов современной России. О Джигурде все давно бы забыли, но он обеспечивает постоянный прилив адреналина в мир отечественного шоу-бизнеса. И пусть он почти не имеет популярности в кино – свою главную роль безумного балагура Никита Джигурда играет в жизни, и с этим персонажем он управляется очень даже успешно.

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