Эммануил Виторган снова стал отцом!

В соцсетях у актёра Эммануила Виторгана настоящий аншлаг - поклонники активно поздравляют своего кумира с пополнением в семье. Для фанатов артиста эта новость не только радостная, но и удивительная, ведь Виторган вновь стал отцом в 79 лет!

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«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька, Кларочка!», – радостно сообщил артист на своей странице в социальной сети. Поклонники медлить не стали и сразу же закидали своего кумира поздравительными сообщениями.

Оказалось, что пока Виторган отдыхал на море со своей супругой Ириной Млодик, суррогатная мама вынашивала им второго ребёнка. А ведь всего полтора года назад на свет появилась их первая дочка – Этель. В тот раз Ирина родила сама, для чего даже проходила большое медицинское обследование. Уже тогда она заявила своему супругу, что совсем не против ещё одного ребёнка. «Я, конечно, был ошарашен», – признался актёр журналистам.



Но теперь пришло время подумать о будущем, ведь счастливому отцу будет уже под 90 лет, когда в жизни дочек начнут происходить значимые события.



«Когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж — более ста», – отмечает Виторган. Однако он не считает это таким уж важным моментом, ведь сейчас он счастлив, как никогда. К тому же артист заметил, что «на свет появился новый человек», а это сейчас самое важное.

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