Эммануил Виторган рассказал о планах на будущее

Актёр Эммануил Виторган ежегодно проводит День театра в своём "Виторган-Клубе" (Культурный центр имени Виторгана на Остроженке) с женой и друзьями. Вместе они смотрят капустник и поздравляют друг друга с праздником. По этому случаю Эммануил Гедеонович дал большое интервью, где поделился самым сокровенным.





Для актёров День театра - это повод поблагодарить коллег за совместное творчество, а зрителей - за терпение и признание талантов. Эммануил Виторган признался, что благодарен всем людям, с которыми его свела судьба. Особенно тепло он отзывается о своих родителях, которые всегда поддерживали его и во всём помогали.



Сын Виторгана также ставит спектакли и на днях прошла его премьера “В городе Лжедмитрове”. Любой спектакль требует от актёров огромных затрат и когда не получается задуманное, все переживают. Однако у Максима Виторгана есть тонкое чувство, позволяющее ему создавать шедевры. Отец гордится сыном и считает его очень талантливым человеком, сумевшим совместить в себе лучшие качества режиссёра и актёра.

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Виторган родился в Баку, и хотя прожил там всего 3 года, считает его своей родиной и старается по возможности чаще там бывать. В этом году Эммануилу Гедеоновичу исполнится 80 лет. Как он отметит юбилей, пока неизвестно, но главным подарком в своей жизни актёр считает свою дочь Этель, которой уже год и месяц. Особенно ребёнка хотела жена Виторгана — Ирина, которая решилась самостоятельно родить в 56 лет. Девочка растёт спокойная и особых хлопот родителям не доставляет. Их внуки смогли подружиться с Этель, но видятся нечасто, так как живут за городом. Однако в будущем они вполне могут стать лучшими друзьями.



Несмотря на возраст, Эммануил Виторган полон сил и творческих задумок. Надеемся, что маленькая Этель будет и впредь вдохновлять своих творческих родителей, верно?

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