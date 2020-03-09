Элизабет Херли рассказала женщинам, как сохранить красоту груди

54-летняя британская актриса Элизабет Херли нередко выкладывает в соцсетях довольно откровенные фотографии. Звезда гордится своей фигурой, а особенно – грудью, поэтому любит наряды с глубоким декольте.

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Неудивительно, что актрису позвали в качестве эксперта на программу «T-Zone», которая транслируется в интернете. Там-то Элизабет Херли и раскрыла некоторые секреты своей груди, от которой до сих пор сходят с ума мужчины по всему миру.

Актриса рекомендует всем женщинам постоянно носить бюстгальтер. И не только днём, но и ночью – выбирая «мягкие» модели без косточек. Херли считает, что тогда грудь не обвиснет с возрастом и сохранит упругость. Особенно важно правильное бельё при занятиях спортом и активном движении, так как грудь в этом случае не должна свободно «болтаться».

И конечно, у всех актрис есть свои секреты, которые они используют, чтобы выглядеть безупречно. Например, Элизабет призналась, что, надевая платья с глубоким декольте, для поддержки груди использует специальный скотч – особенно в тех случаях, когда наряд не предусматривает наличия под ним белья.

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