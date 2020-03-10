Елена Степаненко со сцены высмеяла свой развод с Петросяном

Как мы помним, Елена Степаненко после расставания с Евгением Петросяном практически никак не комментировала происходящее – за неё это делали адвокаты. Но на концерте «Ирония весны» юмористка буквально «отыгралась» за все обиды и разочарования.

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Степаненко со сцены обвинила бывшего супруга в грубости: «Помню, как-то говорю ему: «Дорогой, поругай меня, я после шести поела». Он говорит: «Гори со стыда, чудовище жирное!»… При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное».

А далее рассказала о причине развода, которая и так была всем известна. Но юмористка смогла даже этот банальный сюжет сделать поводом для громкого смеха в зале: «Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Пошла на кухню: точно, весь компот выпили! <...> Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: «Эх! Потерял! Женщина не спирт: разведенная слабее не становится».

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