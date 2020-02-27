Елена Степаненко похудела и помолодела

Семейные скандалы и разводы по-разному влияют на людей. Для одних это трагедия, а для других - возможность начать новую жизнь.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

После звёздного развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко многие решили, что Елена ушла со сцены и будет вести уединённый образ жизни. Тем более, что в этот период она почти не общалась с журналистами, перестала делать публикации в соцсетях, а на судебных заседаниях присутствовали только её адвокаты.



Недавно же стали появляться её интервью в прессе, а в Инстаграме было опубликовано совместное фото Степаненко и Сергея Дроботенко, где он дарит ей свою новую книгу. Многие отметили, что на фото Елена Григорьевна выглядит даже лучше, чем до развода - моложе и стройнее.





Конечно же, это послужило поводом для обсуждения среди поклонников актрисы. Одни утверждают, что Степаненко сделала пластику, а другие категорически отрицают этот факт и считают, что всё дело в правильном образе жизни. Об этом Степаненко рассказывала сама в некоторых интервью. По её словам, нужно строго соблюдать режим дня и правильно питаться. Например, порция еды должны помещаться в ладошку, и принимать пищу нужно не менее шести раз в день, а не три и большими порциями. Также, если хочется покушать, юмористка предлагает спросить себя: "Я хочу пить или всё-таки есть?". Для этого она выпивает стакан тёплой воды и ждёт около 20 минут. Если чувство голода не ушло, то стоит всё-таки перекусить.



Как бы там не было, но Елена Степаненко действительно прекрасно выглядит и активно работает над новым сценическим репертуаром. Совсем скоро мы увидим её новое шоу, также Елена Григорьевна согласилась стать ведущей программы на одном из телеканалов.

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...