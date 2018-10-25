Елена Проклова рассказала рецепт омолаживающих масок

Многих поклонников интересует, как Елене Прокловой удаётся сохранить молодость в её возрасте. В свои 65 лет заслуженная артистка России выглядит лишь на 40. К пластике она относится отрицательно и пользуется только услугами косметологов. Однако считает, что все дело в самостоятельном уходе с использованием домашних рецептов. Свои рецепты красоты Проклова не скрывает и с удовольствием делится ими с поклонниками. По мнению артистки, уход за кожей важен не только в 65, но и в 20 лет. В качестве омоложения лица Елена использует различные маски.

Желатин залить водой, чтобы он разбух, а после нагреть его до 70°C. Когда смесь остынет, при помощи кисточки она наносится на лицо в несколько слоёв. Желатин является природным коллагеном, поэтому он настолько эффективен. Также артистка специально выращивает у себя на окне алое и его сок добавляет практически в любую маску.

Тем, кто страдает ранней сединой, Проклова советует удивительный рецепт, который не только уменьшает седину, но и активирует рост волос. Для этого нужно смешать по столовой ложке: сока алоэ, оливкового масла, лимонного сока, яблочного уксуса, коньяка, горчичного порошка, а также один желток и по чайной ложке касторового масла и мёда. Такая смесь наносится на сухие волосы и обязательно для согревания сверху одевается специальная шапочка или полотенце. Когда появится чувство жжения, маску можно смывать. Однако при повышенном давлении такая процедура противопоказана.

Кроме всего прочего Елена Проклова старается употреблять только здоровую пищу и в основном ест овощи и фрукты. Хотя “праздник живота” она также частенько устраивает, чтобы побаловать свой организм. Таким образом она позволяет себе немного расслабиться, а после снова возвращается к здоровому питанию. Такой интересный подход приносит очень хорошие результаты, даря заряд бодрости и молодости. Верно?

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