Елена Малышева сменила имидж

Известная телеведущая Елена Малышева в свои 57 лет решила поэкспериментировать с образом. Она показала своим поклонникам новый имидж, надев строгую блузу и брюки. Терапевт также сменила прическу, сделав фактурные пряди, придав себе строгости. В своем аккаунте Инстаграм Малышева сообщила, что меняет стиль и попросила ставить лайки тем образам, которые больше нравятся. Сейчас она выложила первое фото для оценки. Видимо будут и другие эксперименты.

В основном новый образ понравился подписчикам Елены и они оставили массу положительных комментариев. Они посчитали, что женщина стала выглядеть моложе и привлекательнее. К тому же, в сравнении с другими фотографиями Малышева действительно похудела и похорошела. Все привыкли видеть врача-терапевта в платье или больничном халате и новый образ стал настоящим подарком всем любителям передачи. Лишь небольшому количеству людей стиль не пришелся по вкусу. Они назвали его слишком жестким.

Скорее всего на такой шаг Малышеву подтолкнули недовольные реплики поклонников, которые время от времени высказываются об ее стиле и прическе. Возможно ей надоело их слушать, а может быть она просто хочет измениться. В таком случае смена имиджа это лучшее начало любых перемен. С другой стороны, в её передачах “Жить здорово” и “Здоровье” также планируются изменения. В них появятся новые проекты, плюс зрители уже увидят другие студии и в целом передачи станут более высокотехнологичными и познавательным. К тому же, состав врачей также планируется дополнить молодыми специалистами.

Это хорошо когда люди меняются и стараются следить за собой. Ранее телеведущая говорила, что предпочитает платья, чтобы хоть как-то выделяться среди мужского коллектива. Однако наличие брюк выделяет её ещё больше. Надеемся, что Елена Малышева будет и дальше продолжать делиться своими новыми образами. Не так ли?

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