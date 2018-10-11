Елена Малышева продолжает удивлять сменой имиджа

Телеведущая Елена Малышева с недавнего времени решила публично менять свой имидж. Она периодически выставляет в Инстаграме фотографии, где примеряет новую одежду. Глядя на реакцию поклонников ей становится понятным, что можно носить, а что лучше убрать подальше.

Некоторые образы телеведущей пришлись фанатам по душе, но есть и такие, которые не вызвали восторга. Однако Малышева продолжает свои эксперименты и дальше. Глядя на коллажи со съемок передачи “Жить здорово!” складывается неоднозначное мнение. Так в сети появились снимки, где Елена одета в белую рубашку, украшенную кружевным воротником, а укороченные черные брюки не скрывают вид стройных щиколоток и модных туфелек на каблуке. Новый внешний вид был хорошо оценён и многие оставили комментарии, заявив что им понравилось. В то время как другой наряд, состоящий из длинной юбки и оранжевой блузки в рюшах, вызвал разные мнение. Многие заметили, что такая юбка скрывает талию, а блузка слишком наляпистая. Телеведущая сама хотела узнать мнение публики, чтобы откорректировать свой гардероб и по всей видимости ей задумка удалась. Люди с удовольствием делятся своими мнениями и дают советы.

В это время эксперт Александр Васильев советует Малышевой сменить не только одежду, но и прическу и даже очки. По его мнению такая прическа вышла из моды еще в 90-х. Поэтому ее бы освежил другой цвет волос и более модная стрижка. Благодаря этому она стала бы выглядеть гораздо моложе и привлекательнее. Женщины любят красиво и модно одеваться, а также разнообразить свой гардероб. Елена Малышева не исключение. Елена Малышева прислушивается к мнению своих поклонников, возможно она примет во внимание и советы эксперта. Кто знает, может быть мы скоро увидим совершенно новую Малышеву. А как вы думаете?

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ