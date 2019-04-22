ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Елена Батурина остается богатейшей среди женщин-предпринимателей России
ИА БайкалИнформ   
22 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Елена Батурина вновь признана богатейшей среди женщин-предпринимателей России. Русский журнал Forbes в майском номере вновь опубликовал рейтинг 200 самых богатых частных предпринимателей страны. Елена Батурина заняла 81 место в списке с состоянием $1,2 млрд. На втором месте «женской сборной» (94 позиция) – основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием $1 млрд.

Елена Батурина остается богатейшей среди женщин-предпринимателей России

Как известно, с 2011 года Елена Батурина свой капитал увеличивает благодаря исключительно зарубежным бизнес-проектам. Основные направления ее деятельности – инвестиции и рынок недвижимости. Сегодня в круг ее коммерческих интересов входят: бизнес в сфере возобновляемой энергетики (Италия, Греция и Кипр); гостиничный бизнес в Ирландии, Чехии и России; немецкая инжиниринговая компания. Также компании Батуриной активно работают в сфере жилой и коммерческой недвижимости в России, Казахстане, США и Евросоюзе.

Следует отметить, что до 2019 года Елена Батурина 15 лет была единственной женщиной РФ, входившей в мировой рейтинг предпринимателей. Теперь она возглавила четверку богатейших женщин страны, в которую вошли Татьяна Бакальчук, Елена Рыболовлева (172 место – $600 млн выплат от экс-супруга), Ольга Белявцева (177 место – $550 млн, производство детского питания).

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 