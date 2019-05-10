Электронные деньги вытесняют кошелек на глазах!

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Пока Цукерберг создаёт новый сервис мобильных платежей, в России появляется ещё один способ оплаты товаров
Не так уж давно у нас был всего один вариант для оплаты покупок – наличка. Очень простой, но далеко не всегда удобный (потерять легко, увы). Потом появились банковские карты, со временем к ним добавились сетевые платежи, а потом и сотовые телефоны со всякой «бесконтактной оплатой» и подобными новшествами. Но мы уже с опасением ждём появления новых технологичных способов оплаты. Так, недавно глава Facebook объявил о начале разработки очередного сервиса мобильных платежей, а в России уже осенью введут систему оплаты в магазинах с помощью так называемого «QR-кода».
Есть в наше время одна удобная штука под названием QR-код. Выглядит она как черно-белая картинка с набором непонятных квадратов, но ваше мобильное устройство увидит в этом беспорядке набор полезной информации разного рода. Чтобы устройство прочитало эту информацию, зачастую достаточно просто сфотографировать или отсканировать его с помощью одного из множества приложений – процесс очень прост, зато вы сможете получить нужные вам данные за считанные секунды.
Удобно? Не то слово! А уже с 30 августа эти QR-коды будут работать для платежей в магазинах. Принцип здесь тот же, разве что продавцы будут использовать два вида QR-платежей. В первом случае так называемый «статический QR-код» будет содержать в себе лишь информации о самом счёте продавца, а распечатан он будет на обычной бумаге. Покупателю придётся отсканировать код с помощью банковского приложения для своего смартфона, после чего ввести сумму покупки и оплатить это дело.
В магазинах также появится «динамический QR-код», который уже будет отображаться на кассовом дисплее. Здесь работать проще, ведь такой код содержит даже информацию о сумме покупки. Сканируете этот код, и средства автоматически спишутся с вашего счёта – покупка оплачена!
Как признаются власти, такая система быстрых платежей почти не требует дополнительных затрат, разве что кассы придётся оборудовать продвинутыми программами. В целом, такой вариант оплаты подойдёт людям, которые не очень любят таскать с собой банковскую карту, а вот без телефона на улицу сегодня уже никто не выходит.
Другие платежные новости технологий поступили к нам от знаменитой социальной сети Facebook. Её глава Марк Цукерберг заявил, что компания планирует открыть сервис мобильных платежей на основе социального мессенджера для общения – WhatsApp. Для этого дела штат WhatsApp пополнится на сотню новых добровольцев, которые помогут разработать систему платежей.
Информации об этом деле пока мало, но пока известно, что центром развития нового сервиса станет Лондон. Если всё пройдёт гладко, человечество получит ещё один способ для своих сетевых покупок и денежных переводов.
- Если ещё вспомнить о том, что россияне за последний год очень сильно полюбили умные технологии для дома, которые также постоянно обновляются и улучшаются, голова может пойти кругом. Всё-таки живём в веке постоянного развития гаджетов и цифровых возможностей, которые почти сразу после своего появления на свет внедряются в нашу обыденную жизнь. Получится ли нам приспособиться ко всем этим новинкам?
Вопрос, если честно, всё ещё открытый, но ведь с какими-нибудь банковскими карточками проблем не возникло – привыкли! Остаётся лишь надеяться, что разработчики будут учитывать пожелания пожилых людей и делать свои творения как можно более доступными для всеобщего понимания.
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