Экспозицию военных в парке «Патриот» на форуме «Армия 2018» осмотрел Сергей Шойгу

Сергей Шойгу, министр обороны РФ, побывал на объединенной выставке достижений военных строителей, медиков и перевозчиков армейских грузов. Мероприятие проходит в парке «Патриот» в рамках форума «Армия 2018», где под девизом «Все для Армии! Все для Победы!» достижения демонстрируют Главное военно-медицинское управление Минобороны России (ГВМУ МО РФ), предприятия Военно-строительного комплекса (ВСК МО РФ) и «Оборонлогистика».

Сергей Шойгу осмотрел единую выставочную экспозицию и поблагодарил военных медиков за профессионализм, отметив высокий уровень современных медицинских технологий. С гордостью министр обороны заявил, что Военно-строительный комплекс Минобороны становится настоящим флагманом всей строительной отрасли страны. Он также выразил признательность служащим «Оборонлогистики», подчеркнув важность участия «Оборонлогистики» в программе по очистке Арктики от металлолома и отработанной техники.

Посетителям выставки будет интересно познакомиться с интерактивным стендом военных перевозчиков, где с подробностями показаны морские маршруты и пункты назначения Северного пути.

Достижения военных строителей показаны в виде серии небольших видеофильмов, в которых рассказывается о масштабных стройках, осуществленных в кратчайшие сроки: за 242 дня построены новые здания и сооружения Военной академии РВСН в Балашихе, за 181 день – многофункциональный корпус легендарной «Нахимовки» в Санкт-Петербурге.

Военные медики демонстрируют «Систему удаленной телемедицинской консультации», защищенный санитарный автомобиль тактического звена «Линза» и специальный симулятор, на котором оказанию первой медицинской помощи и проведению сложных операций обучают будущих врачей. Самым любопытным удастся заглянуть в настоящую операционную госпитального судна.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ