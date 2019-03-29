Эксперты раскрыли немалые доходы сетевых блогеров

Напомним, что портал для старших поколний moi-goda.ru много внимания уделяет пожилым блогерам. А ведущее агентство по связям с общественностью Великобритании рассказало о заработке блогеров в 2019 году. Любопытное исследование опубликовало издание Metro. Речь идет в основном о тех, кто рассказывает про модные новинки и поддержание красоты... Выгодное это дело оказалось!

Если верить экспертам из агентства Vuelio, заработок блогеров начинается от 100 фунтов за один рекламный пост (т.е. публикацию в ленте). Это уже целых 8,5 тысячи рублей! Но не спешите удивляться, ведь максимальный заработок достигает 1000 фунтов за пост – 85 тысяч рублей.

Самыми прибыльными эксперты назвали следующие темы: стиль жизни, еда и напитки, мода и красота, воспитание детей и путешествия.

При этом модные блогеры успели заработать больше всех остальных. Доход 17% таких звёзд Сети достиг тысячи фунтов, причём в среднем блогеры получают от 100 до 250 фунтов.

Интересно, что мода стала наименее популярной темой, несмотря на огромные доходы её представителей. На первое место по популярности в 2019 году вышли блоги о воспитании детей и стиле жизни.

Глупо было бы сегодня молчать о том, что блогерство стало самым настоящим видом деятельности. Да, эта работа неофициальная, в трудовой книжке подобное никто отмечать не будет, и порой она походит больше на какую-то игру. Но люди вполне успешно зарабатывают на этом деньги, получают огромную популярность, да и трудятся ради таких успехов многие блогеры немало.

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И пожилые люди не становятся исключением из этого правила. Они, наверное, не зарабатывают (пока?) таких денег, но всё-таки находят своих фанатов и радуют их своими постами и видеозаписями. Пожилой блогер Билл Хендрикс в свои почти 70 лет стал звездой инстаграма, рассказывая своим подписчикам о спорте и правильном питании. А супружеская пара из Японии с созвучными именами Бон и Пон покорила сердца жителей Сети модными нарядами. Не забывайте следить за возрастными звёздами интернета на нашем сайте, ведь тема блогерства пожилых становится постоянной гостьей портала «Мои года».

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