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Эксперты не сомневаются в росте криптовалюты Tkeycoin в $453
Ксения ДАВЫДОВА   
01 Августа 2018 г.
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Эксперты не сомневаются в росте криптовалюты Tkeycoin в $453

От перспективной криптовалюты Tkeycoin (TCD) ожидают бурной динамики роста на бирже в период декабрь 2018 - январь 2019 гг. Такому прогнозу способствуют сведения о том, что крупные фонды готовят «памп» этой криптовалюты сразу после листинга на бирже. Об этом рассказывает федеральное агентство «Правда.ру» (https://www.pravda.ru/news/economics/crypto/30-07-2018/1390205-Tkeycoin-0/).

Эксперты не сомневаются в росте криптовалюты Tkeycoin в $453

Организация «пампа» возможна в случае объединения фондов в пулы, что позволит оказать большое влияние на рост криптовалюты Tkeycoin. Руководство этого отечественного проекта продемонстрировало позитивные результаты в первом и втором квартале текущего года. В частности, ему удалось заключить крупную сделку на 12 миллионов долларов с Арабским холдингом, а также провести положительные переговоры с Альянсом венчурных фондов из Кореи. Таким образом, криптовалютный проект Tkeycoin DAO успешно зарекомендовал себя перспективным активом на мировом финансовом рынке.

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