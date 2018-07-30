Эксперт Владимир Туров дал комментарий относительно повышения НДС

С первого января будущего года в России вступят в силу изменения, прописанные в законопроекте о повышении НДС до 20%. Госдума РФ приняла его в третьем чтении на заседании за 24 июля.

Принятое Думой решение было прокомментировано российским экспертом в области налогообложения и безопасности бизнеса Владимиром Туровым на страницах собственного блога. В своей записи он поделился прогнозом относительно последствий, которые ждут населения от повышения ставки НДС ( https://turov.pro/nds-20-lozhnyie-utverzhdeniya-i-realnyie-prognozyi-c/?utm_source=pressuha&utm_medium=pr&utm_campaign=nds20-3 ). По сути, полагает эксперт, гражданам придется затянуть пояса.

По словам Владимира Турова, поднятие ставки НДС произойдет не на 2%, а с 15,25% до 16,67% от налогооблагаемой величины. Фактически, НДС вырастет даже не на 2%, а на 1,42%. Эти 1,42% будут изъяты из карманов налогоплательщиков уже в следующем году. Рост цен для конечного потребителя в автоматическом режиме составит от 7,5% до 12% из-за увеличения стоимости производства на всех его этапах, — добавил эксперт.

Власти РФ рассчитывают, что повышение ставки НДС поспособствует получению российской казной суммы в более чем 620 миллиардов рублей. Технически, эти деньги придется заплатить конечным потребителям товаров, работ и услуг. Т.е. простым гражданам.

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