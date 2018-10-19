Экономия на науке: во Владивостоке работодатели недоплачивают учёным

Низкие зарплаты заставили приморских учёных выйти на акцию протеста. Служители науки прямо на улицах Владивостока рассказали, как их работодателям удаётся чисто формально выполнять указы президента шестилетней давности и платить небольшое жалование, сообщают СМИ.

«Неполная занятость — тупиковый способ исполнения майских указов», - гласит надпись на одном из плакатов протестующих. По их словам, согласно майским указам президента от 2012 года они должны были получать зарплату в два раза больше, чем в среднем по региону, но начальство решило обойти этот закон с помощью «хитрых схем».

В профсоюзе работников РАН, выступившим организатором протестной акции, пояснили, что работодателям удалось легко добиться требуемых показателей, не растрачивая лишние деньги. К примеру, некоторых сотрудников переводили на половину ставки или оформляли на должности с меньшим заработком.

Только вот по факту ничего не менялось, утверждает один из участников акции, ученый секретарь Института прикладной математики Владимир Святуха. На бумаге указ президента исполняют, а на деле «все работают полный рабочий день».

Помимо этого учёные пожаловались на отсутствие средств для ремонта дорогого оборудования, из-за чего полезные приборы никто не может использовать. А это привело к новым сложностям: с неработающим оснащением научным сотрудникам совсем непросто получить гранты на исследования, которые напрямую влияют на их зарплаты. Грант может повысить заработок учёных до 24 тысяч рублей, а без него исследователи получают лишь 18 тысяч.

Но в первую очередь необходимо решить вопрос с президентскими указами. Ведь справедливое исполнение этих поручений могло бы увеличить зарплату протестующих, по их собственным подсчётам, до 70 тысяч рублей и больше.

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