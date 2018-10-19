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Экономия на науке: во Владивостоке работодатели недоплачивают учёным
ИА БайкалИнформ   
19 Октября 2018 г.
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Низкие зарплаты заставили приморских учёных выйти на акцию протеста. Служители науки прямо на улицах Владивостока рассказали, как их работодателям удаётся чисто формально выполнять указы президента шестилетней давности и платить небольшое жалование, сообщают СМИ.

«Неполная занятость — тупиковый способ исполнения майских указов», - гласит надпись на одном из плакатов протестующих. По их словам, согласно майским указам президента от 2012 года они должны были получать зарплату в два раза больше, чем в среднем по региону, но начальство решило обойти этот закон с помощью «хитрых схем».

В профсоюзе работников РАН, выступившим организатором протестной акции, пояснили, что работодателям удалось легко добиться требуемых показателей, не растрачивая лишние деньги. К примеру, некоторых сотрудников переводили на половину ставки или оформляли на должности с меньшим заработком.

Только вот по факту ничего не менялось, утверждает один из участников акции, ученый секретарь Института прикладной математики Владимир Святуха. На бумаге указ президента исполняют, а на деле «все работают полный рабочий день».

Помимо этого учёные пожаловались на отсутствие средств для ремонта дорогого оборудования, из-за чего полезные приборы никто не может использовать. А это привело к новым сложностям: с неработающим оснащением научным сотрудникам совсем непросто получить гранты на исследования, которые напрямую влияют на их зарплаты. Грант может повысить заработок учёных до 24 тысяч рублей, а без него исследователи получают лишь 18 тысяч.

Но в первую очередь необходимо решить вопрос с президентскими указами. Ведь справедливое исполнение этих поручений могло бы увеличить зарплату протестующих, по их собственным подсчётам, до 70 тысяч рублей и больше.

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